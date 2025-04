Samsung Galaxy S22 5G chega no Submarino com até R＄1.500 de cashback e frete grátis

O lançamento da linha Galaxy S22 5G da Samsung, já está disponível no site e app do Submarino. Nas plataformas da marca, o público pode encontrar o smartphone em todas as suas opções de cores, memórias e modelos, além de poder aproveitar vantagens exclusivas, como até R$1.500 de cashback, isto é, dinheiro de volta em pagamentos feitos com o super app Ame Digital, na compra dos novos aparelhos (*). Além disso, os clientes ainda podem desfrutar de frete grátis (*) para todo o Brasil e parcelar suas compras em até 10x no cartão de crédito (*).

Em três versões, S22 5G1, S22+ 5G1e S22 Ultra 5G1os novos smartphones da Samsung possuem o primeiro processador de 4 nm (nanômetro) da linha Galaxy e trazem o conceito de Nightography, com funcionalidades para produzir fotos noturnas incríveis, atraindo mais luz e deixando as capturas com menos ruídos, mesmo quando as condições de iluminação não são adequadas2. O Galaxy S22 5G e S22+ 5G estão disponíveis nas cores3 branca, preta, rosé, verde, com opções de memória4 de 128 GB e 256 GB, enquanto o Galaxy S22 Ultra 5G está disponível com memória4 de interna de 256 GB, e nas cores3 preto, branco, verde e vinho.

Para quem prefere um aparelho mais compacto, a opção é o S22 com tela de 6,1”5. Já o S22+ possui tela de maior, com 6,6”5. No quesito bateria, os novos aparelhos não deixam a desejar, com cargas que duram o dia inteiro6. Quanto à imagem, a linha S22 5G traz o recurso Visão do Diretor, que permite ao usuário gravar com a câmera de selfie e as câmeras traseiras ao mesmo tempo, capturando a ação e reação para criar vídeos ainda mais reais e interativos. Tudo isso com as quatro câmeras disponíveis nos aparelhos, incluindo a principal, com 50 MP.

Já o Galaxy S22 Ultra 5G é o primeiro smartphone da linha Galaxy S com a S Pen7 integrada. Ela se encaixa diretamente na parte inferior do smartphone, podendo ser destacada para uso a qualquer momento, seja para escrever, desenhar ou controlar seu aparelho. Mais sensível do que nunca, a latência aprimorada torna cada toque da caneta tão natural quanto a escrita no papel — e o usuário pode converter as ideias que escrever apressadamente em texto legível.

Com tela ampla de 6,8”5, é possível tirar o máximo proveito da produtividade do dia a dia, especialmente com ao utilizar a S Pen para fazer anotações. O Galaxy S22 Ultra também conta com uma incrível câmera principal de 108MP, perfeita para registrar fotos incríveis e de alta qualidade.

1 Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Apenas cabo USB-C acompanha. Solicite o resgate do adaptador gratuitamente através do site www.samsungparavoce.com.br/, dentro do prazo de máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal do produto.

2 As imagens podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

3 A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o pais ou a operadora.

4 A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software.

5 As medições de exibição são diagonais; a área visualizável real é menor devido a cantos arredondados e ao buraco da câmera

6 Estimado com relação ao perfil de uso de um usuário típico/comum. Avaliado de forma independente pela Strategy Analytics entre 8 de 20 de dezembro de 2021 nos EUA e no Reino Unido, com versões de pré-lançamento do SM-S901, SM-S906, SM-S908 sob configuração padrão usando redes 5G Sub6 (NÃO testado na rede 5G mmWave). A duração real da bateria varia de acordo com o ambiente de rede, recursos e aplicativos utilizados, frequência de chamadas e mensagens, número de vezes em que foi carregada e muitos outros fatores.

7 S Pen compatível somente com o Galaxy S22 Ultra.