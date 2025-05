realme anuncia lançamento do carregador de smartphones mais rápido do mundo na MWC 2022, em 28 de fevereiro

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, anuncia o lançamento do carregador de smartphones mais rápido do planeta em 28 de fevereiro, na MWC 2022. A empresa tem investido consistentemente em oferecer aos usuários a mais rápida e eficiente experiência de carregamento do mercado. Como uma das primeiras a lançar o carregamento de 125W, a realme mantém sua posição de liderança em tecnologia de carregamento e dará um passo adiante ao lançar o carregador de smartphones mais rápido do mundo durante o evento.

A tecnologia de carregamento ultrarrápido da realme se sobressai quando comparada a dispositivos semelhantes da mesma categoria. Sob a estratégia de desenvolver smartphones cada vez mais premium, a marca investirá 70% dos recursos de P&D em inovação, sendo a recarga rápida um dos principais focos. A realme acredita que a nova tecnologia de carregamento é o próximo passo necessário para permitir que o usuário recarregue seu smartphone completamente em um período mais curto de tempo. Além disso, também na MWC 2022, a empresa lançará oficialmente para o mercado europeu o realme GT 2 Pro, primeiro smartphone com Snapdragon-8 Gen 1.