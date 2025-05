Com oficialização do realme 9i, primeiro smartphone com Snapdragon 680, realme abre agenda de lançamentos 2022 no Brasil

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, anuncia oficialmente hoje o lançamento de três novos produtos no mercado brasileiro: a pulseira inteligente realme Band 2, os fones de ouvido sem fio realme Buds Q 2 e o smartphone realme 9i. Este último é o primeiro aparelho com processador Snapdragon 680 de 6nm do mundo e inicia a série realme 9, que trará aos jovens consumidores uma experiência de uso inovadora.

Com carregamento ultrarrápido de 33W e enorme bateria de 5.000 Mah, o realme 9i também possui câmera tripla com sensor principal de 50MP, alto-falantes duplos estéreo, tela ultrafluida de 90Hz, 128GB de armazenamento e 6GB de memória RAM expansíveis em até 5GB, totalizando 11GB com a poderosa tecnologia de Expansão Dinâmica de RAM (DRE), além de já sair de fábrica com a interface realme UI 2.0, baseada no Android 11.

Entre 22 e 25 de fevereiro, as vendas serão exclusivas no marketplace da realme no Mercado Livre. A partir de 25 de fevereiro, os três lançamentos, incluindo o realme 9i, também estarão disponíveis para compra nos demais marketplaces oficiais da marca no Brasil (Americanas, Shoptime, Submarino, Amazon, Havan e Aliexpress). Os preços sugeridos começam em R$ 449 para a realme Band 2, R$ 299 para o realme Buds Q 2 e R$ 2.299 para o realme 9i.

Estreia do Snapdragon 680, mais recente processador 4G de 6nm

O Processador Qualcomm Snapdragon 680 de última geração adota um avançado processo de 6nm e apresenta uma poderosa CPU Octa-core com quatro GPUs Cortex-A73 de 2,4 GHz, quatro Cortex-A53 de 1,9 GHz e GPU Adreno 610, proporcionando ao smartphone um desempenho sem precedentes. Com tecnologia de 6nm, o processador consome 62% menos energia e oferece desempenho 46% melhor do que quando comparado a um equivalente, fabricado no processo anterior, de 12nm.

realme 9i trará experiência inovadora para jovens de todo o mundo

Além do mais recente processador Snapdragon 680 de 6nm, o realme 9i vem equipado com enorme bateria de 5000mAh, permitindo que o usuário execute jogos e vídeos o dia inteiro, além de carregamento ultrarrápido de 33W. No Modo de Economia de Energia e, até mesmo com apenas 5% de bateria carregada, é possível manter o smartphone em espera por até 49.9 horas.

O conjunto de câmeras do realme 9i conta com sensor principal de 50MP (abertura f/1.8), câmera P&B (abertura f/2.4) e câmera macro. Sua câmera frontal HD de 16MP, que conta com diversas funções de selfie, ajuda o usuário a tirar fotos belíssimas a cada clique.

O armazenamento de 128GB do realme 9i permite ao consumidor salvar muitos de seus vídeos e jogos favoritos. A poderosa tecnologia de Expansão Dinâmica de RAM (DRE) da realme permite que os 6GB de memória RAM sejam expandidos em até 5GB, totalizando até 11GB para uma experiência ainda mais fluida.

O aparelho possui display de 6.6 polegadas, com uma taxa de atualização de 90Hz que promove uma experiência visual de alta definição. Os 5 níveis dinâmicos de atualização se ativam inteligentemente para atender às particularidades de diferentes usos, ajudando a aumentar a eficiência energética do dispositivo.

O realme 9i também entrega áudio superior de alta fidelidade, para um prazer auditivo ainda maior por meio de alto-falantes duplos avançados, com suporte a áudio Hi-Res.

Design e cores

O design do realme 9i foi inspirado pela interação entre luz e prismas. Ele é composto por até 3.000 linhas que foram precisamente elaboradas para formar uma textura tridimensional de prisma que irradia um efeito dinâmico de luz e sombra quando exposto à luz.

Um processo de revestimento ótico de 8 camadas, inédito na indústria, promove a transparência e o efeito multicamadas mais primoroso. A luz é refratada através de um filme multicamada de escala nanométrica que sobrepõe o brilho com alta saturação de cor, produzindo um efeito visual estonteante. O modelo está disponível nas cores Prism Black e Prism Blue.

Preço e disponibilidade

