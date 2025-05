Após pré-venda recorde, Samsung anuncia disponibilidade global das linhas Galaxy S22 5G e Galaxy Tab S8 5G

A Samsung anuncia hoje que os smartphones Galaxy S22 5G*, que redefinem a categoria de dispositivos móveis, além do tablet Galaxy Tab S8 5G, estão disponíveis em mercados em todo o mundo após um período de pré-venda que bateu diversos recordes.

A família Galaxy S22 5G e a linha Galaxy Tab S8 5G tiveram mais pré-vendas na primeira semana do que qualquer outro smartphone e tablet Samsung até o momento. As pré-vendas da linha Galaxy S22 5G mais que dobraram em relação às da linha Galaxy S21 5G. O Galaxy S22 Ultra 5G responde por cerca de 60% deste total1. As vendas da linha Galaxy Tab S8 5G também mais do que dobraram quando comparadas às da linha Galaxy Tab S7. O responsável por aproximadamente 50% do volume1 até agora foi o Galaxy Tab S8 Ultra 5G.

“Estamos entusiasmados por esses dispositivos já estarem entre os mais populares de todos os tempos”, disse Bryan Choi, vice-presidente executivo e chefe do escritório de vendas e marketing do MX Business da Samsung. “Na Samsung, continuamos comprometidos em oferecer inovação sem limites e esses novos dispositivos não apenas oferecem mais opções para os fãs dos produtos Galaxy, mas também acesso a todo o ecossistema Galaxy de dispositivos da Samsung e de parceiros para uma experiência verdadeiramente conectada. Estamos ansiosos para que os usuários vivam suas vidas com mais facilidade e se conectem com outras pessoas de forma mais integrada“.

O Galaxy S22 5G e S22+ 5G desafiam os limites com avanços inigualáveis ​​de Nightography2 e Inteligência Artificial (IA) para fazer as melhores fotos e vídeos. O Galaxy S22 Ultra 5G também marca um novo capítulo para smartphones, combinando o poder criativo da linha S com a experiência de produtividade habilitada com a S Pen3 anteriormente integrada apenas no Galaxy Note.

Globalmente, a linha Galaxy Tab S8 está disponível em três modelos: Tab S8 5G, S8+ 5G e o primeiro Tab S8 Ultra 5G. Esta linha de tablets topo de linha é a mais ousada que a Samsung já ofereceu, com desempenho multitarefa poderoso, uma tela verdadeiramente imersiva, uma S Pen super suave e acesso a um ecossistema aberto para trabalhar e jogar como nunca antes.

Disponibilidade local

Linha Galaxy S22 5G

Para o lançamento no mercado brasileiro, a Samsung Brasil preparou três kits de experiências voltados para fãs de esporte, games e música. A primeira opção, o Kit Bem-Estar4, dá aos consumidores um smartwatch Galaxy Watch4, enquanto o Kit Game4 presenteia o novo dono de um smartphone da linha Galaxy S22 5G com cinco vouchers de R$ 400 (que somam R$ 2.000) para gastar em jogos na Galaxy Store. Para receber o kit escolhido, basta adquirir um Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G ou um Galaxy S22 Ultra 5G até 20 de março e fazer o resgate do brinde no site www.samsungparavoce.com.br até 3 de abril de 2022.

Já o Kit Música5 vem com um fone de ouvido sem fio Galaxy Buds2 e um ingresso Lolla Day para o Lollapalooza Brasil 2022, um dos maiores festivais de música do mundo e que a Samsung Brasil pela terceira edição consecutiva. Para receber os brindes, basta adquirir um smartphones da linha S22 5G até o dia 13 de março, e efetuar o resgate do Kit Música no site www.samsungparavoce.com.br até 20 de março de 2022.

Galaxy Tab S8 5G

O Galaxy Tab S8 5G chega ao mercado brasileiro em 10 de março, e os usuários que o adquirirem na pré-venda até o dia 9 de março6 ganham de brinde uma capa teclado e um fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Live na cor preta, que devem ser resgatados até o dia 31 de março pelo site www.samsungparavoce.com.br.

A linha Galaxy S22 5G e a linha Galaxy Tab S8 5G estarão disponíveis a partir de 25 de fevereiro em mercados selecionados, incluindo Europa, América do Norte e Coréia.

A Samsung expandirá ainda mais os mercados e a disponibilidade do modelo a partir de março.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Apenas cabo USB-C acompanha. Solicite o resgate do adaptador gratuitamente através do site www.samsungparavoce.com.br/, dentro do prazo de máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal do produto.

1 Dados de vendas globais da Samsung

2 As imagens podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

3 S Pen compatível somente com o Galaxy S22 Ultra.

4 Promoção válida de 15.2 a 20.3.2022. Na compra de um Galaxy S22, Galaxy S22+ ou Galaxy S22 Ultra, você poderá ganhar 1 (um) Galaxy Watch4 ou 5 (cinco) vouchers de R$ 400,00, totalizando R$ 2.000,00 em vouchers, para utilizar em jogos (resgate na Galaxy Store). Para participar da ação, é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você no período de 21.2 a 3.4.2022. Consulte a disponibilidade das cores dos brindes e mais informações no site www.samsungparavoce.com.br..

5 Promoção válida de 15.02 a 13.03.2022. Na compra de um Galaxy S22 , Galaxy S22+ ou Galaxy S22 Ultra, você poderá ganhar os respectivos brindes: 1 (um) ingresso Lolla Day e mais 1 (um) Galaxy Buds2 Preto. Para participar da ação é imprescindível o cadastro e aprovação no site Samsung Para Você dentro do período de 21.02 a 20.03.2022. Ingressos limitados. Promoção autorizada pela SECAP, certificado de autorização nº 03.018112/2022. Para mais informações acesse o regulamento aqui.

6 Promoção válida de 15.02.2022 até 09.03.2022. Na compra de um Galaxy Tab S8, nas lojas físicas ou online autorizadas da Samsung, ganhe 1 (uma) Capa Teclado Preta e 1 (um) Buds Live. Para resgatar é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você dentro do período de 15.02.2022 a 31.03.2022, mediante apresentação da Nota Fiscal. A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o estoque e/ou canal. Para mais informações mais acesse o site www.samsungparavoce.com.br ou nas lojas participantes.