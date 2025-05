Nova série Galaxy Book2 Pro permite a flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar com segurança e tranquilidade

A Samsung anunciou hoje (27) a série Galaxy Book2 Pro*, uma linha premium de PCs composta pelo Galaxy Book2 Pro 360, com funcionalidade S Pen, e pelo Galaxy Book2 Pro, com conexão 5G. Ambos combinam a flexibilidade e a versatilidade necessárias para os estilos de vida atuais e em evolução, de trabalho e aprendizado, e foram projetados com o DNA móvel de um smartphone Samsung Galaxy. O resultado é uma experiência de PC igualmente produtiva e portátil.

“Nosso objetivo na Samsung não é apenas criar tecnologia móvel, mas oferecer aos nossos usuários experiências únicas que realmente aprimorem suas vidas cotidianas”, disse Hark-sang Kim, Vice-presidente Executivo e Líder de P&D do Grupo de Negócios de Computação da área de Mobile Experience na Samsung Electronics. “Como parte dessa busca, estamos reimaginando o PC. Juntos, com uma continuidade perfeita entre nossos dispositivos Galaxy e mobilidade segura, os usuários podem ter mais eficiência e aproveitar todas as possibilidades de um escritório em qualquer lugar”, explica.

Segurança de nível empresarial com liberdade móvel

À medida que mais estudantes e profissionais desfrutam de ambientes de trabalho remotos ou híbridos, a proteção de seus dados, identidade e privacidade continua sendo a principal prioridade da Samsung. Para proteger ainda mais os usuários, a série Galaxy Book2 Pro é a primeira linha de PCs para consumidores que atende aos requisitos de PC com Secured Core 1 da Microsoft. Anteriormente projetada para PCs corporativos em setores de alta segurança, como finanças, saúde e governo, os PCs com Secured Core da série Galaxy Book2 Pro oferece um nível aprimorado de proteção no Windows 11, com hardware, firmware e software integrados para aumentar a proteção contra potenciais ataques cibernéticos. Agora, todos podem desfrutar de segurança avançada para maior tranquilidade.

“Trabalhar com a Samsung na série Galaxy Book2 Pro é o próximo capítulo de nossa orgulhosa colaboração para remover barreiras entre diferentes sistemas operacionais e trazer o melhor dos aplicativos e serviços da Microsoft para o Ecossistema Galaxy”, diz David Weston, Diretor de Segurança Corporativa e de Sistema Operacional da Microsoft. “Entregar o primeiro PC com secured core para o consumidor da Microsoft é um passo crucial nesse esforço, pois os consumidores de hoje merecem as mesmas proteções de segurança que recebem no escritório quando trabalham remotamente”.

A série Galaxy Book2 Pro oferece as vantagens da segurança corporativa dentro de uma carcaça elegante e ultraportátil que viaja facilmente para onde quer que você vá. Os dispositivos fornecem a mobilidade com os designs finos e leves aprimorados da categoria em novas cores elegantes combinadas com a liberdade da conectividade 5G2 e Wi-Fi 6E3.

Com até 21 horas de duração de bateria4, os consumidores podem aproveitar o dia todo sem precisar se manter conectados a uma tomada. Além disso, o carregador universal5 USB Tipo C super-rápido da série Galaxy Book2 Pro pode carregar todos os dispositivos móveis Galaxy6, permitindo que você leve apenas um carregador durante a viagem.

Poder supremo para fazer mais

A série Galaxy Book2 Pro apresenta os mais recentes processadores Intel® Core™ de 12ª geração que permitem que os usuários trabalhem, façam chamadas de vídeo e joguem com desempenho suave e confiável. A Samsung segue com sua parceria com a Intel, trabalhando em estreita colaboração com a fabricante de chips para garantir a otimização total do processador com hardware e software da série Galaxy Book2 Pro.

“Continuamos expandindo os limites do que é possível em nossa parceria de longa data com a Samsung por meio de mais recursos, integração mais profunda de plataforma e maior otimização usando nossos mais novos processadores Intel® Core™ de 12ª geração”, diz Jim Johnson, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral Interino do Grupo de Computação do Cliente da Intel Corporation. “Com a série Galaxy Book2 Pro, os resultados falam por si. Estes são alguns dos PCs mais leves, finos e poderosos que já tivemos a oportunidade de trabalhar”.

Atualmente, com as videochamadas fazendo parte do dia a dia, a série Galaxy Book2 Pro é atualizada para experiências de chamadas de alta qualidade em todas as conexões. Com webcams FHD 1080p e ângulos de visão mais amplos7, seu vídeo ficará nítido durante todas as chamadas. O Modo Studio8 também foi atualizado com uma variedade de novos recursos, incluindo Auto Framing, que mantém o usuário perfeitamente centrado mesmo quando se move pelo quadro. Novos efeitos de plano de fundo e o Face Effect removem as distrações visuais do plano de fundo ao mesmo tempo que aprimoram sua aparência, para que você apareça da melhor forma, sem importar onde você esteja conversando por vídeo. Para completar a experiência de vídeo, as telas AMOLED9 com certificação GREENGUARD agora são mais brilhantes10 para maior nitidez.

O áudio da série Galaxy Book Pro2 também é aprimorado para chamadas que soam tão bem quanto parecem. O cancelamento de ruído por IA11 bidirecional bloqueia ruídos de fundo do seu vídeo e do seu colega, para que cada palavra seja ouvida com total clareza. Além disso, o Smart Amp de saída Max 5W12 produz som equilibrado em volumes mais altos. A série Galaxy Book2 Pro também habilita a tecnologia de som AKG e Dolby Atmos.

Além disso, o recém-adicionado aplicativo Samsung Device Care, incluído na série Galaxy Book2 Pro, agora permite que os usuários verifiquem a eficiência do dispositivo e oferece maneiras de otimizar a energia e o armazenamento para garantir um desempenho consistente durante toda a vida útil do dispositivo.

Continuidade sem interrupção para o mundo conectado

A série Galaxy Book2 Pro oferece uma variedade de experiências conectadas dentro do Ecossistema Galaxy que eliminam dificuldades no cotidiano dos usuários. O novo Galaxy Book Experience ajuda os usuários a se familiarizar com os recursos exclusivos Galaxy e transfere seu conteúdo para novos dispositivos. Por meio do Single Login Samsung Account, as pessoas só precisam inserir seus nomes de usuário e senhas uma vez e instantaneamente têm acesso aos aplicativos e conteúdo do dispositivo Galaxy, incluindo a Galeria Samsung e o Samsung Notes, além de ter seus Galaxy Buds13 prontos para emparelhamento.

Essa nova experiência também leva os usuários pelo processo do Galaxy Book Smart Switch14, ajudando-os a mover dados, fotos, configurações e muito mais do seu PC antigo, independentemente do fabricante, para o novo PC. E uma vez transferidos, a nova experiência da série Galaxy Book2 Pro está mais familiar do que nunca com o intuitivo One Book UI 4.0. Os usuários com outros dispositivos Galaxy se sentirão em casa em seu novo PC com a mesma interface, aplicativos e menus com os quais já estão familiarizados.

Além disso, a série Galaxy Book2 Pro oferece uma variedade de atualizações que tornam as interações diárias mais contínuas:

Aplicativo Seu Telefone 15 , que emparelha seu smartphone Galaxy com seu dispositivo da série Galaxy Book2 Pro, agora oferece Apps Recentes , permitindo que os usuários deslizem para cima na barra de tarefas do Windows 11 para verificar o status do smartphone e até selecionar os aplicativos usados mais recentemente pelo dispositivo para usar diretamente em seus desktops.

, que emparelha seu smartphone Galaxy com seu dispositivo da série Galaxy Book2 Pro, agora oferece , permitindo que os usuários deslizem para cima na barra de tarefas do Windows 11 para verificar o status do smartphone e até selecionar os aplicativos usados mais recentemente pelo dispositivo para usar diretamente em seus desktops. Com o Samsung Multi Control 16 , você pode usar o teclado e o trackpad da série Galaxy Book2 Pro enquanto navega na tela do Galaxy Tab S8 para interações contínuas entre dispositivos.

, você pode usar o teclado e o trackpad da série Galaxy Book2 Pro enquanto navega na tela do Galaxy Tab S8 para interações contínuas entre dispositivos. O Private Share 17 torna o compartilhamento de documentos confidenciais com colegas mais fácil do que nunca. Ele cria links cronometrados com opções de segurança aprimoradas com base na tecnologia blockchain, incluindo acesso de somente visualização, desativação de recursos de captura de tela durante a visualização e revogação total do acesso, para que os usuários mantenham o controle total de seus arquivos mesmo após o compartilhamento.

torna o compartilhamento de documentos confidenciais com colegas mais fácil do que nunca. Ele cria links cronometrados com opções de segurança aprimoradas com base na tecnologia blockchain, incluindo acesso de somente visualização, desativação de recursos de captura de tela durante a visualização e revogação total do acesso, para que os usuários mantenham o controle total de seus arquivos mesmo após o compartilhamento. Agora, o Quick Share 18 pode ser usado para enviar arquivos grandes com a nova opção Link Sharing , que gera um link facilmente compartilhável que os destinatários podem acessar para enviar rapidamente o conteúdo do PC para outros dispositivos.

pode ser usado para enviar arquivos grandes com a nova , que gera um link facilmente compartilhável que os destinatários podem acessar para enviar rapidamente o conteúdo do PC para outros dispositivos. A série Galaxy Book2 Pro também serve como o hub perfeito para seus dispositivos compatíveis com SmartThings19. Acenda as luzes, defina a temperatura ou verifique suas câmeras de segurança com a conveniência do Painel SmartThings. Com a nova funcionalidade de controle de voz Bixby20, você pode controlar seus dispositivos IoT com a conveniência de comandos de voz. Além disso, com SmartThings Find21, se um usuário perder seu dispositivo da série Galaxy Book2 Pro, ele poderá localizá-lo rapidamente, mesmo que esteja desligado no momento.

Galaxy for the Planet

A Samsung entende a importância de produzir tecnologia de forma responsável e sustentável. A série Galaxy Book2 Pro avança com o compromisso contínuo da Samsung de minimizar sua pegada ambiental e ajudar os usuários Galaxy a adotar estilos de vida mais sustentáveis. A Samsung anunciou recentemente um novo material ecologicamente correto de alto desempenho, que reaproveita redes de pesca para reduzir o descarte de plástico no oceano. Esse material agora está presente no suporte do touchpad e no suporte interno da série Galaxy Book2 Pro. Expandir a presença de plásticos que seriam descartados no oceano na tecnologia Galaxy representa uma conquista importante na jornada de sustentabilidade da empresa. Por meio do Galaxy for the Planet, a Samsung está potencializando sua escala, inovações e colaborações abertas para oferecer ações ambientais tangíveis em todo o Negócio de Mobile Experience e em toda a sua linha de produtos para preservar o planeta para as próximas gerações.

Além disso, novos algoritmos estendem os ciclos de vida da bateria, e a menor utilização de energia em standby reduz a necessidade de substituições frequentes. Além disso, os painéis AMOLED receberam a certificação de ouro GREENGUARD para produtos ecologicamente corretos pelo Underwriters Laboratories por minimizar as emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) para melhorar a qualidade do ar interno. Por fim, as embalagens da série Galaxy Book2 Pro usam caixas de papel e bandejas de molde de origem sustentável.

Disponibilidade

O Galaxy Book2 Pro estará disponível nas opções de cores Grafite e Prata. O Galaxy Book2 Pro 360 terá as cores Vinho, Grafite e Prata. Para obter mais informações sobre a disponibilidade no mercado, visite http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy.

Especificações Galaxy Book2 Pro ​ Galaxy Book2 Pro 13.3” Galaxy Book2 Pro 15.6” Dimensões22 304.4 x 199.8 x 11.2mm 355.4 x 225.8 x 11.7mm (Gráfico interno) 355.4 x 225.8 x 13.2mm (Gráfico externo) Peso23 0.87kg 1.11kg (Gráfico interno) 1.17kg (Gráfico externo) SO24 Windows 11 Windows 11 Display AMOLED de 13.3 polegadas, FHD (1920 x 1080) 16:9 AMOLED de 15.6 polegadas, FHD (1920 x 1080) 16:9 CPU (Plataforma) Processadores Intel Core de 12ª geração Processador Core i7, Core i5 (Intel EVO™) Core i7, Core i5 (Intel EVO™) Gráfico​ Gráficos Intel® Iris® Xe Gráficos Intel® Iris® Xe Gráficos Intel® Arc™ Conectividade Wi-Fi 6E3 (802.11 ax), 2×2, Bluetooth v5.1 5G2, Wi-Fi 6E3 (802.11 ax), 2×2, Bluetooth v5.1 Cor25 Prata, Grafite Prata, Grafite Memória26 8GB, 16GB, 32GB (LPDDR5) 8GB, 16GB, 32GB (LPDDR5) Armazenamento26 Até 1TB (NVMe SSD) Até 1TB (NVMe SSD) Câmera/microfone 1080p FHD / Mic. de matriz dupla 1080p FHD / Mic. de matriz dupla Áudio Stereo2 x máx. 4W (Smart Amp) Som AKG, Dolby Atmos® Stereo2 x máx. 5W (Smart Amp) Som AKG, Dolby Atmos® Teclado27 Teclado Retro Iluminado Teclado Retro Iluminado Bateria28 63Wh (Típico) 68Wh​ (Típico) Adaptador Adaptador de 65W USB Tipo C Adaptador de 65W USB Tipo C Autenticação Impressão digital na tecla Power Impressão digital na tecla Power Portas29 Thunderbolt™ 4 (1), USB tipo C (1), USB 3.2 (1), HDMI (1), fone de ouvido/microfone de 3.5pi, slot MicroSD Thunderbolt™ 4 (1), USB tipo C (1), USB 3.2 (1), HDMI (1), fone de ouvido/microfone de 3.5pi, MicroSD, slot nano SIM (opcional)

Especificações Galaxy Book2 Pro 360 ​ Galaxy Book2 Pro 360​ 13.3” Galaxy Book2 Pro 360 15.6” Dimensões22 302.5 x 202 x 11.5 mm 354.85 x 227.97 x 11.9 mm Peso23 1.04kg 1.41kg SO24 Windows 11 Windows 11 Display 13.3″ FHD Super AMOLED (proporção 16:9), até 500nit (HDR)**, 120% de volume de cor (DCI-P3), HDR 1.000.000:1 FHD (1920×1080) 15.6″ FHD Super AMOLED (proporção 16:9), até 500nit (HDR)**, 120% de volume de cor (DCI-P3), HDR 1.000.000:1 FHD (1920×1080) CPU​ (Plataforma) Intel 12ª Ger Core i5 / Core i7 (Intel EVO™) Intel 12ª Ger Core i5 / Core i7 (Intel EVO™) Gráficos26 Gráficos Intel® Iris® Xe Gráficos Intel® Iris® Xe Conectividade (WLAN) Wi-Fi 6E3, 802.11 ax 2×2

Bluetooth v5.1 Wi-Fi 6E3, 802.11 ax 2×2 Bluetooth v5.1 Cor​25 Grafite, Prata e Vinho Grafite, Prata e Vinho ​​ Memória26 8/16/32GB LPDDR5 8/16/32GB LPDDR5 Armazenamento26 256/512GB, 1TB SSD (PCIe, Gen4) 256/512GB, 1TB SSD (PCIe, Gen4) Câmera/Microfone 2.0M FHD 1080p/ Microfone Digital de Matriz Dupla FHD 1080p/ Microfone Digital de Matriz Dupla Áudio (Alto-falantes) Estéreo 2 x máx. 4W (Smart AMP), AKG, Dolby Atmos Estéreo 2 x máx. 5W (Smart AMP), AKG, Dolby Atmos Teclado27 Teclado Retro Iluminado Numérico de 3 linhas, Teclado Retro Iluminado S Pen30 (Stylus) S Pen (EMR) S Pen (EMR) Bateria28 63 Wh (Típico) 68 Wh (Típico) Adaptador (Carregador) Adaptador USB Tipo C de 65W Adaptador USB Tipo C de 65W Autenticação (Segurança) Impressão digital na tecla Power Impressão digital na tecla Power Portas29 Thunderbolt4 (1), USB-C (2), HP, microSD Thunderbolt4 (1), USB-C (2), HP, microSD Solução Private Share, Bixby, Quick Share, SmartThings, Galaxy Book Smart Switch Segunda Tela, Conexão de Bluetooh Fácil, Samsung Notes & Galeria Private Share, Bixby, Quick Share, SmartThings, Galaxy Book Smart Switch Segunda Tela, Conexão de Bluetooh Fácil, Samsung Notes & Galeria

* Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

[1] PCs de núcleo seguro usam componentes de segurança baseados em hardware, como Trusted Platform Module 2.0 (TPM) e CPUs modernas, juntamente com segurança baseada em virtualização (VBS) e serviço de integridade de código de hiper visor do Windows (HVCI) para criar um ambiente seguro e isolado de hardware que efetivamente isola a memória e os componentes críticos para evitar ataques e acesso não autorizado a partes críticas do sistema operacional. O PC de núcleo seguro conta com recursos avançados de segurança integrados às CPUs modernas para proteger a integridade do Windows e seu processo de inicialização contra os ataques avançados no nível do firmware.Requer hardware especializado, incluindo leitor de impressão digital, sensor de TI iluminado ou outros sensores biométricos e dispositivos compatíveis.

2 Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade para mais detalhes.

3 Mais rápido que os protocolos de Wi-Fi anteriores. A compatibilidade com Wi-Fi 6E pode não estar disponível dependendo do país ou região em que você vive. A velocidade real pode variar de acordo com o país, a operadora e o ambiente do usuário.

4 Vida útil da bateria testada em condições de laboratório de terceiros. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras testadas sob a norma IEC 61960. A vida útil real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores. Bateria vendida separadamente. O tempo de reprodução de vídeo é baseado nos resultados de testes de laboratório internos realizados pela Samsung usando as configurações padrão [brilho-150nits, fone de ouvido (volume padrão), descarregado em 2%, modo avião ligado (Wi-Fi/5G não conectado), luz de fundo KBD desligada] ao reproduzir filmes 1080p locais, reproduzir filmes e TV com vídeos em tela cheia.

5 Com base em resultados de carregamento super-rápido de testes de laboratório internacionais da Samsung, realizados com um carregador de 65W enquanto tem 2% de energia restante, com todos os serviços, recursos e tela desligados. A especificação do carregador varia de acordo com a região. Margem de erro dentro de +- 5%.

6 O carregador pode alimentar dispositivos Galaxy que usam a porta USB Tipo C.

7 Os dispositivos da série Galaxy Book2 Pro apresentam um campo de visão de 87 graus em comparação com o campo de visão de 77 graus da série Galaxy Book Pro.

8 Ativado automaticamente ao usar a câmera. O modo Studio pode não funcionar corretamente quando os efeitos da câmera de chamada de vídeo de terceiros (planos de fundo, efeitos de rosto etc.) são aplicados simultaneamente. O recurso Auto Framing requer detecção de rosto e pode não funcionar corretamente se o usuário estiver usando uma máscara facial. Os recursos podem variar de acordo com o ambiente, condição de luz, aplicativos, condição do dispositivo e outros fatores.

9 Apenas modelos Galaxy Book2 Pro 360. A tela Super AMOLED é uma tela AMOLED que integra a funcionalidade de tela sensível ao toque

10 O Galaxy Book2 Pro mede 400nit, o Galaxy Book2 Pro 360 mede o padrão de 370nit.

11 Habilita apenas aplicativos VoIP, incluindo Zoom, WeChat, Facebook Messenger, WhatsApp.

12 O modelo de 13.3 polegadas habilita saída máxima de 4W.

13 Galaxy Buds vendido separadamente.

14 A transferência de dados através do Galaxy Book Smart Switch requer que todos os dispositivos estejam instalados com o Galaxy Book Smart Switch. O PC de transferência de arquivos pode ser qualquer PC com o sistema operacional Windows mais recente. Configurações, aplicativos da MS Store e arquivos podem ser transferidos. Ambos os PCs devem estar conectados à mesma rede.

15 Os usuários devem vincular seu dispositivo Galaxy ao seu PC com Windows por meio do ‘Link com Windows’ no telefone e o aplicativo Seu Telefone no PC, seguir as instruções de configuração, incluindo estar conectado à mesma conta da Microsoft. Link com Windows é pré-instalado em dispositivos Galaxy selecionados. Seu Telefone requer a atualização do Windows de 10 de abril de 2019 (ou posterior) no PC e recomenda o Windows 11 mais recente. Seu Telefone requer que o dispositivo Galaxy esteja ligado e conectado à mesma rede Wi-Fi que o PC. Alguns aplicativos móveis podem restringir o compartilhamento de conteúdo em outras telas ou podem exigir uma tela sensível ao toque para interagir com eles. Vários aplicativos Android podem ser iniciados simultaneamente, até cinco por vez no PC Windows 11.

16 É necessário ter a mesma conta Samsung e ativar Multi Control em ambos os dispositivos (Configurações Samsung > Recursos Avançados > Multi Control). Ambos os dispositivos devem estar conectados ao mesmo Wi-Fi. Samsung Multi control requer atualização da One UI 4.1 ou posterior no Galaxy Tab e configurações Samsung v1.5, Configurações Samsung v3.3 (ARM) ou posterior no PC.

17 O tipo transferível, número, capacidade e data de expiração dos arquivos, bem como o número de compartilhamentos simultâneos de arquivos no Private Share, podem ser limitados. O Private Share só pode ser habilitado em telefones móveis Galaxy com sistema operacional Android P ou superior. O Private Share é habilitado apenas entre dispositivos móveis Galaxy como telefone, tablet e PC. Tipos de arquivos compartilháveis: Imagem (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .webp), vídeo (.webm, .mp4, .3gp, .mkv), áudio (.mp3, .wav, . ogg, .m4a), texto (.txt).

18 Quick Share está disponível em smartphones Galaxy, Galaxy Tabs e Galaxy Books, no Android 10, One UI2.1 e superior. Os dispositivos e recursos disponíveis podem estar sujeitos a alterações. Requer BLE (Bluetooth Low Energy) e conexão Wi-Fi Direct para ativar o Quick Share.

19 Os consumidores devem ter dispositivos compatíveis para usar os recursos do SmartThings. Todos os dispositivos devem ser registrados no SmartThings para receber notificações inteligentes.

20 Bixby reconhece apenas certos sotaques e dialetos dos idiomas inglês (EUA) e coreano (Coreia do Sul) para serem habilitados. O uso do Bixby pode ser limitado em determinadas situações, incluindo, sem limitação, durante gravação de mídia (vídeo/jogo/voz), durante chamada (incluindo realização de chamada), etc. A disponibilidade do serviço pode variar de acordo com a localização/operadora/idioma/modelo do dispositivo/versão do sistema operacional. Bixby controla aplicativos selecionados, outros aplicativos a serem habilitados. É necessário fazer login na conta Samsung e conexão de rede de dados (Wi-Fi ou rede de dados). Para controlar outros dispositivos com Bixby, todos os dispositivos precisam ser registrados no SmartThings.

21 Requer login na conta Samsung, conexão com Wi-Fi ou rede de dados e configuração das configurações no SmartThings Find. A localização do dispositivo perdido encontrado com o SmartThings Find é a localização aproximada onde o sinal do dispositivo perdido foi detectado. O aplicativo SmartThings Find está disponível apenas em dispositivos Galaxy com Android 8.0 ou posterior. O SmartThings Find pode rastrear dispositivos da série Galaxy Book2 Pro por até 10 dias enquanto estiver desligado quando os dispositivos estiverem totalmente carregados. O período pode variar de acordo com a localização, rede, padrões de uso, configurações do dispositivo, condição da bateria e outros fatores.

23 Os pesos variam de acordo com o processo de fabricação.

24 A disponibilidade varia de acordo com a região e a operadora. A experiência pode variar de acordo com o dispositivo.

25 A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o mercado e os varejistas.

26 A disponibilidade pode variar de acordo com os dispositivos.

27 O layout do teclado pode diferir de acordo com o mercado.

28 Valor típico testado em condições de laboratório de terceiros. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras testadas sob a norma IEC 61960. A vida útil real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores.

29 A velocidade real do USB pode variar dependendo do ambiente do usuário.

30 Bluetooth não está disponível para S Pen.