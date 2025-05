Smartphone Doogee S98 virá com duas telas e câmera com visão noturna

Na parte de trás do smartphone , há uma configuração com 3 câmeras ao redor do display traseiro. A câmera principal tem um sensor de 64MP. Também existe uma câmera de visão noturna de 20MP e uma câmera grande angular de 8MP. Um led para flash e iluminação e a luz infravermelha completam a configuração na parte traseira. A visão noturna é bem legal e permite tirar fotos e vídeos em escuridão total!

O smartphone vem com uma “super” bateria de 6000mAh que com suporte a c arregador rápido de 33W que vem no pacote. O Doogee S98 também suporta um carregador sem fio de 15W.

O Doogee S98 já vem com o Android 12 com a empresa confirmando pelo menos 3 anos de segurança e atualizações de versão do Android.