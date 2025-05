Hands-on com a nova linha Galaxy S22 5G

Com a câmera mais inteligente da Samsung até agora, uma S Pen1 inovadora e recursos que potencializam a criatividade e a autoexpressão, a linha Galaxy S22 5G* oferece uma experiência móvel diferente de qualquer outra.

Equipado com a mais recente tecnologia de Inteligência Artificial da Samsung e novos recursos de Nightography, o Galaxy S22 5G e S22+ 5G permitem experiências de câmera de nível superior, garantindo que o conteúdo permaneça nítido e claro, dia ou noite2. O processador de 4 nm ultrarrápido dos smartphones capacita os usuários até mesmo nos dias mais movimentados, enquanto seu design elegante e durável feito de uma resistente liga de alumínio foi construído para durar. Já o Galaxy S22 Ultra 5G, por sua vez, combina o poder incomparável da linha Note com a câmera e o desempenho de nível profissional da linha S, e é o primeiro dispositivo da linha S a apresentar uma S Pen integrada – a mais rápida e responsiva da Samsung até agora.

Confira nos vídeos abaixo o design e a visão prática dos mais novos smartphones topo de linha da Samsung.

https://www.youtube.com/watch?v=oy4J_S13jHU

https://www.youtube.com/watch?v=sgkOn3chHr8

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Apenas cabo USB-C acompanha. Solicite o resgate do adaptador gratuitamente através do site www.samsungparavoce.com.br/, dentro do prazo de máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal do produto.

1 S Pen compatível somente com o Galaxy S22 Ultra.

2 As imagens podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.