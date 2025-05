Samsung Galaxy S22 Ultra 5G conquista primeiro lugar no ranking de câmeras do VCX Forum

O smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G* da Samsung conquistou o primeiro lugar pela qualidade de sua câmera em uma avaliação independente do ranking organizado pelo VCX Forum. O smartphone recebeu impressionantes 69 pontos, unindo-se a outros smartphones da marca com ótimas posições no ranking, como o Galaxy S21 Ultra 5G (66 pontos), Galaxy S21+ 5G (65 pontos) e Galaxy Note20 Ultra 5G (65 pontos), todos posicionados como os únicos dispositivos a receber a classificação máxima de 5 estrelas.

O Galaxy S22 Ultra 5G recebeu uma pontuação alta em todos os aspectos pela qualidade da câmera principal (traseira) (73 pontos), gravação de vídeo (70 pontos), a câmera selfie (64 pontos) e desempenho geral (62 points).

O VCX Forum (Valued Camera experience) é uma organização sem fins lucrativos dedicada à pesquisa técnica e à avaliação da qualidade das imagens das câmeras de dispositivos. A organização fornece avaliações precisas e objetivas, testando os dispositivos sob diversas condições, inclusive sob luz brilhante para imitar a luz diurna, bem como em ambientes escuros para simular fotos e vídeos noturnos.

O Galaxy S22 Ultra 5G representa a experiência de fotografia e vídeo mais avançada da Samsung, com destaque para o sensor de 2.4um pixel – o maior sensor de pixel da Samsung de todos os tempos – projetado para captar mais luz e dados para fotos¹ e vídeos¹ incrivelmente vívidos e nítidos em qualquer condição de iluminação.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Apenas cabo USB-C acompanha. Solicite o resgate do adaptador gratuitamente através do site www.samsungparavoce.com.br/, dentro do prazo de máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal do produto.

¹ As imagens podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.