Samsung anuncia seis novos integrantes do Team Galaxy

O Team Galaxy da Samsung Brasil ganha, a partir desta sexta-feira (11), reforços de peso com a chegada de seis novos integrantes ao time de influenciadores da marca. Os criadores de conteúdo Vanessa Lopes, Juliano Floss , Maria Clara Garcia, Jê, João Almeida e Malu Camargo vão contar histórias, experiências e produzir conteúdos que se conectam com a Geração Z.

Um teaser do anúncio foi feito na última segunda (7). Os influenciadores vão mostrar nas redes sociais como os dispositivos Samsung Galaxy têm um impacto diário e constante em suas vidas, seja para estudar, trabalhar, se divertir, registrar momentos especiais.

Conheça os novos integrantes do Team Galaxy

Vanessa Lopes tem 20 anos, é natural de Recife, Pernambuco, soma mais de 30 milhões de seguidores em suas redes sociais e produz conteúdo voltado para dança, família, maquiagem e fitness. Siga Vanessa no TikTok e no Instagram.

Aos 17 anos, Juliano Floss soma mais de 8 milhões de seguidores no TikTok e no Instagram e produz conteúdo divertido, leve e cheio de danças que você pode replicar em casa com os amigos.

Maria Clara Garcia tem 18 anos, faz coreografias divertidas e animadas e já soma mais de 21 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela tem perfis no TikTok e no Instagram.

Natural de Campos de Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, Jeanny Soares, a Jê, tem 22 anos e já acumula quase 4 milhões de seguidores nas redes. Ela produz conteúdo voltado para moda, beleza, hairstyle e danças. Jê está no Instagram e no TikTok.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, João Almeida é o fotógrafo queridinho das celebridades, com um portfólio impressionante que conta com o registro de diversas cantoras e atrizes e até casamento de celebridades. Natural de Belo Horizonte, ele viaja o mundo para registrar os melhores cliques de pessoas e lugares para inspirar seus seguidores.

Malu Camargo é uma goiana de 18 anos que estuda moda e começou a criar conteúdo despretensiosamente, mas hoje já tem mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e Instagram. Ela produz conteúdo voltado para beleza e moda.

Geração Z

Para Mario Sousa, diretor sênior de marketing e produto da divisão de dispositivos móveis no Brasil, a chegada destes seis novos integrantes do Team Galaxy mostra o comprometimento da marca em se conectar com a Geração Z com pessoas que conversam com os mais diferentes perfis.

“Serão conteúdos de relevância, que mostram as facilidades e benefícios da Samsung, mas na linguagem a geração Z entende e se identifica”, explica Mario

Nas redes sociais da Samsung – TikTok, Twitter e Instagram – você confere o anúncio de cada novo integrante da Team Galaxy, e fique ligado nestes canais para conferir os conteúdos que cada um deles está preparando para divulgar os dispositivos Samsung Galaxy.