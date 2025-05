Galaxy S22 Ultra 5G: O smartphone ideal para criativos e profissionais

Combinando a usabilidade da linha Galaxy Note e os poderosos recursos da linha Galaxy S, o novo Galaxy S22 Ultra 5G* faz jus ao seu nome como o melhor smartphone para criativos e profissionais.

Pela primeira vez, a S Pen1 está disponível em um dispositivo da família S – trazendo todos os excelentes recursos de anotações e desenho, mas agora com latência 70% menor2.

A tela imersiva de 6,8 polegadas3 e AMOLED Dinâmico 2X de 120Hz do Galaxy S22 Ultra 5G dá vida a tudo com detalhes impressionantes em nossa tela mais brilhante de todos os tempos, com um brilho máximo de 1.750 nits.

Esteja você postando nas redes sociais ou apenas compartilhando conteúdo com a família, tirar ótimas fotos e vídeos agora é mais fácil do que nunca – dia e noite4. Com recursos de câmera inteligentes, como Nightography, para ajudá-lo a tirar ótimas fotos mesmo com pouca luz, e a capacidade de editar fotos em formato Raw5 como um profissional, agora você pode destacar suas fotos com um estilo todo seu.

Um verdadeiro smartphone topo de linha em performance, o Galaxy S22 Ultra é envolto em vidro luxuoso e durável e vem em quatro cores clássicas inspiradas na natureza: Preto, Branco, Verde e Vinho6.

Confira no infográfico abaixo mais detalhes como a Samsung está definindo um novo padrão para smartphones com o Galaxy S22 Ultra 5G.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Apenas cabo USB-C acompanha. Solicite o resgate do adaptador gratuitamente através do site www.samsungparavoce.com.br/, dentro do prazo de máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal do produto.

1 S Pen compatível somente com o Galaxy S22 Ultra.

2 Em comparação ao S21 Ultra.

3 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

4 As imagens podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

5 O Expert RAW deve ser baixado separadamente na Galaxy Store, grátis, antes do uso.

6 A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o país ou a operadora.