Wave Bar: novo recurso do Clubhouse aproxima usuários e facilita criação de salas

Seguindo com o objetivo de conectar pessoas, a plataforma de áudio Clubhouse lança a Wave Bar, recurso que chega para mudar a maneira como as Waves do aplicativo funcionam. Sendo assim, a nova barra permite que os usuários vejam quem está online logo na tela principal e convidem seus amigos para salas de conversação, possibilitando ainda mais contato entre a comunidade e mais dinamismo nas interações.

A Wave Bar, no entanto, está em fase de testes no Clubhouse (nos apps para Android e iOS) e aparecerá para 20% dos usuários, inicialmente. Nesta etapa, a audiência do aplicativo poderá selecionar amigos e convidá-los para salas, que não serão mais sociais, mas, sim, privadas. Dessa forma, após adicionar seus contatos à conversa, basta clicar na opção de fechar a sala, algo que viabiliza o controle das conversas e dá privacidade aos usuários do Clubhouse.

Dentro das salas também há uma barra para trazer amigos às salas criadas com mais facilidade e agilidade.

AINDA NÃO TEM UM PERFIL NO CLUBHOUSE?

É fácil! Siga os passos a seguir e comece a explorar a plataforma:

Baixe a versão mais recente do aplicativo na Apple App Store ou Google Play Store.

Abra o app do Clubhouse, clique em “Welcome in”, insira o número do seu telefone celular com o DDD e clique em “Next” (digite o número de verificação recebido por mensagem de texto e clique em “Next”).

Digite seu nome e sobrenome, clique em “Next” e selecione um nome de usuário (@). Adicione uma foto de perfil e clique em “Allow” para encontrar ou seguir amigos e contatos.

Prontinho! Na tela inicial, já é possível encontrar alguns clubes e salas sugeridos, ou que seus amigos estão participando. Então, basta apenas clicar em um deles para poder ingressar. Não esqueça de acessar o seu perfil e incluir uma descrição sobre você.