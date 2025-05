Vídeo da Avell obtém mais de 76 mil visualizações com apenas R＄ 200 investidos no YouTube

Um vídeo de “unboxing” do notebook A70 MOB da marca Avell, que mostra o equipamento sendo retirado da caixa e ressalta as principais características do modelo, obteve, em menos de três semanas, mais de 76 mil visualizações no canal da marca Avell no YouTube, número bastante expressivo considerando que o investimento no impulsionamento do vídeo foi de apenas R$ 200,00 (cifra bastante modesta comparativamente aos volumes geralmente investidos pelas empresas em impulsionamentos de vídeos nas redes sociais).

Responsável por todo o planejamento, a criação e a produção de vídeos, e também pelo gerenciamento e ações de impulsionamento no canal de YouTube da Avell, a Take4 Content — empresa de curadoria, criação e produção de conteúdo multiplataforma –desenvolveu uma estratégia digital eficiente e assertiva, que contou com o apoio da sua área de Business Intelligence, para o planejamento do conteúdo e da performance de impulsionamento.

Tatiana Zanatta, Head de Conteúdo da Take4 Content, explica que o alto número de visualizações, comparativamente ao investimento feito em impulsionamento, é resultado direto da estratégia digital, aliada ao fato de que o vídeo reúne três características fundamentais para atrair a atenção dos internautas: o assunto é interessante, tem uma imagem inicial de impacto – aquela que o público vê antes de se interessar por clicar no vídeo -, e um título bastante chamativo -“Não clique nesse vídeo de unboxing do notebook A70 MOB. Você vai se apaixonar”.

“A Take4 Content embasa o planejamento das ações e o desenvolvimento dos conteúdos em pesquisas e análises realizadas pela área de BI, e o time criativo, por sua vez, com base nisso, produz os conteúdos que são relevantes e que vão gerar um engajamento real do público”, destaca Cassiano Scarambone, CEO da Take4Content. “Por isso, alcançamos resultados extraordinários a custos muito baixos.”

Funis de Consciência

Erick Santos, Head de BI e Performance da Take4 Content, comenta que o bom desempenho alcançado pelo vídeo da Avell é resultado da expertise da empresa em criar “funis de consciência” efetivos para o consumo do tipo de conteúdo que o vídeo apresenta. Ele explica que, ao impulsionar um vídeo em uma plataforma como o YouTube, a combinação de públicos selecionados, para que sejam impactados pelo vídeo, é praticamente infinita, e para se encontrar os funis de consciência mais assertivos é necessário testar as diferentes combinações.

“No caso específico deste vídeo para a Avell, já tínhamos mapeados bons funis de consciência previamente. Com isso, conseguimos aprimorar ainda mais os funis para impactar o maior número de pessoas interessadas neste tipo de conteúdo, garantindo o ótimo impacto do vídeo da Avell sem a necessidade de um investimento maior no impulsionamento”, explica Santos, salientando que, para a Avell, a Take4Content está conseguindo uma média de quatro views a mais para cada view que a marca conseguia antes de ser cliente da empresa, devido à maior assertividade no impulsionamento dos conteúdos.