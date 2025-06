00Nation anuncia line-up de Rainbow Six Siege

A 00Nation, organização norueguesa ligada à arte, moda, esportes e música, anunciou hoje (25) sua chegada ao cenário competitivo de Rainbow Six Siege. A 00 Nation vai fornecer toda a estrutura necessária para a line-up formada por Thiago “xS3xyCake” Reis, Caio “Neskin” Szazi, Vinícius “live” Monteiro, Eduardo “KDS” Santos e Juliano “Levy” Andrade, além do coach Arthur “TchubZ” Figueira e o analista Rafael “RafadeLL” Oliveira para poder focar em performance e participações em campeonatos e torneios internacionais, na incansável busca de uma vaga do Major desde ano e no Six Invitational de 2023.

Para Bruno Santos, Diretor Global de Jogos e Esportes da 00, a entrada no cenário de Rainbow Six Siege faz parte do desenvolvimento global da marca e visa aproximar ainda mais a organização do público brasileiro. “Estamos nos preparando e estudando o cenário de R6 há algum tempo, e vimos na comunidade brasileira um atrativo a mais para lançar nosso novo time no país. É um prazer e uma felicidade enorme poder apresentar esse elenco recheado de nomes estrelados e com muita experiência no cenário. A Nação00 pode ter certeza que iremos fazer bonito e logo logo estaremos disputando contra os melhores times mundiais. Fiquem atentos pois vamos continuar a expansão no Brasil e em breve teremos grandes novidades”, disse Bruno.

Já para Marcelo Coffani, Diretor de Operações da 00 Nation no Brasil, a entrada no cenário de Rainbow Six com uma line de peso trará competitividade e força a competição. “Montamos uma escalação de peso para essa temporada, uma mescla de juventude e experiência que dará trabalho para os adversários, trazendo mais competitividade e força ao R6 no Brasil. Nação, contamos com a torcida de vocês para os nossos meninos!”, conclui Coffani.

A equipe tem estreia marcada para amanhã, às 16h, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six.

Confira a lineup de Rainbow Six Siege da 00 Nation para a temporada de 2022:

Thiago “xS3xyCake” Reis

Caio “Neskin” Szazi

Vinícius “LIVE” Monteiro

Eduardo “KDS” Santos

Juliano “Levy” Andrade

Arthur “TchubZ” Figueira (Coach)

Rafael “RafadeLL” Oliveira (Analista)

Com equipes em inúmeras modalidades do esporte eletrônico, a 00Nation chegou ao Brasil com força máxima e planos a longo prazo no cenário nacional. Além de contar com a equipe de CS:GO já conhecida do público, a organização decidiu entrar forte na disputa da elite do Free Fire nacional (LBFF) e agora lança sua line para a disputa do Brasileirão de Rainbow Six Siege.