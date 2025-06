Aproveite o final de semana para conferir as 5 profissões mais bem pagas no Canadá

De acordo com o Índice de Marcas Nacionais da Anholt-Ipsos 2021, que envolveu 60 países e mais de 60.000 entrevistados, o Canadá foi eleito o melhor país para imigração em todo o mundo. Um dos destinos mais procurados por brasileiros para estudar e trabalhar, a nação canadense lidera a pesquisa devido às categorias de governança, pessoas e investimentos.

O país, por sua vez, tem criado mais políticas públicas que facilitem a solicitação de residência permanente para estudantes internacionais e visto de permanência para quem deseja trabalhar no país. No entanto, mesmo com índices favoráveis a imigração, a pessoa que pretende começar a vida no país deve se atentar ao bom planejamento e a estratégia para que a mudança aconteça com sucesso.

Diante do fim da fase aguda da pandemia da Covid-19 possibilitado pelo avanço da vacinação, o governo canadense entende que a imigração é um fator indispensável para a reestruturação de sua economia, sobretudo para áreas nas quais há poucos trabalhadores. Ainda de acordo com a pesquisa, até 2023, a expectativa é de receber 1,2 bilhão de estrangeiros residentes, dentre trabalhadores e estudantes internacionais. Com isso, uma das grandes preocupações de quem deseja fazer parte disso é correr para dominar o inglês para aproveitar o máximo de oportunidades possíveis.

“Fazer um intercâmbio ou morar em outro país, consumindo outras culturas, conhecendo novas pessoas e se comunicando com um outro idioma são planos cada vez mais comuns entre jovens e adultos brasileiros. Em todos os casos, não há como fugir do inglês. É claro que, independente de falar ou não, toda experiência é válida, mas para quem possui tempo de se preparar, estudar o idioma proporcionará um aproveitamento bem mais eficaz, nos aspectos profissionais e sociais”, explica Rodrigo Berghahn, coordenador pedagógico nacional da Minds Idiomas .

Além do inglês, importante investimento que traz resultados em curto, médio e longo prazo, é preciso saber quais outras qualificações serão úteis, principalmente para quem vai direto para o mercado de trabalho, pois é com base nesse tipo de informação que muitas pessoas entendem por onde começar e quais caminhos possibilitam mais praticidade para alcançar o sucesso.

Com base nisso, Rodrigo Berghahn, coordenador pedagógico nacional da Minds Idiomas , lista 5 profissões mais bem pagas no Canadá, para que um estudante e/ou profissional consiga se planejar e se qualificar de forma mais estratégica:

1. Representante de vendas (Sales Associate)

É responsável por fazer os produtos saírem das prateleiras e chegarem ao consumidor. A profissão inclui diversas outras atribuições, muitas delas com grande relação com a área de marketing, e incluem tarefas como prospecção, negociação, fechamento da venda, atividades pós vendas e fidelização. A habilidade e desenvoltura com o inglês é um requisito básico para que a pessoa trabalhe no setor que mais emprega no Canadá, com mais de 2 milhões de pessoas.

Salário anual médio: CAD $34,200, podendo chegar a CAD $58,000.(Neuvoo)

2. Motorista (Driver)

O profissional dessa área faz o transporte de pessoas, cargas ou produtos para um destino estabelecido, o que também pode incluir longos percursos e se tratar até de operadores de empilhadeiras. Será fundamental ter conhecimento nas leis de trânsito e normas de segurança do país, saber os itinerários, bem como da estrutura e equipamentos do veículo. É necessário ter uma carteira de motorista comercial ou uma certificação para operar empilhadeiras para estar apto a exercer essas funções.

Salário anual médio: CAD $39,100; motoristas mais experientes podem chegar a ganhar CAD $66,400 por ano. (Neuvoo)

3. Recepcionista (Recepcionist)

Essa é a profissão que causa a primeira impressão da imagem de uma empresa. Essas profissionais recepcionam membros da comunidade e visitantes procurando identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados. Atende chamadas telefônicas, anota recados e presta informações. E ter o inglês é ideal para atender o público de qualquer parte do mundo.

Salário anual médio: CAD $31,300, sendo que o ganho máximo pode chegar a CAD $51,700. (Neuvoo)

4. Soldador (Welder)

O profissional, obviamente, trabalha com solda. Isso quer dizer que usa o processo de soldagem para fabricar peças de metal. Se você não se importar em trabalhar com as mãos, essa é uma profissão bem remunerada no Canadá. Há até cursos profissionalizantes em colleges canadenses para formar esse tipo de mão de obra. Os laboratórios de prática nas faculdades são, em geral, muito bem equipados.

Salário anual médio: CAD $41,000; ganho máximo de CAD $69,600. (Neuvoo)

5. Desenvolvedor (Developer)

Responsável pela programação de sistemas por meio da escrita de códigos digitais. Com isso, ele vai construir os softwares, que são todos os programas produzidos para rodar em computadores, celulares e outros dispositivos que executam esses tipos de sistema. São essenciais em todo tipo de negócio. O setor de tecnologia é um dos que apresenta maior velocidade de crescimento.

Salário anual médio: CAD $97,300, podendo chegar a CAD $165,450.