Campanha Pilotos do Bem arrecada grande quantia em doações para o Instituto Família Barrichello

A Logitech G, marca líder em inovação e tecnologia para games, em parceria com o piloto Rubens Barrichello, arrecadou uma grande quantia para o Instituto Família Barrichello por meio da campanha Pilotos do Bem. A ação, iniciada em fevereiro de 2022, incentivou as pessoas a compartilharem seus tempos nos cockpits da Logitech, instalados em algumas lojas da Fast Shop e da Kalunga em shoppings de São Paulo e também pela internet no game iRacing.

Na ação, Rubinho, Tony Kanaan, o apresentador Gerson Campos e os influenciadores StereOnline, Luciano Amaral, Shevii2k, Zigueira e VelhoVamp, se reuniram com os seis pilotos que fizeram os melhores tempos entre as lojas e a internet, para celebrar o grande sucesso da campanha Pilotos do Bem. O evento, apresentado pela influencer CamilotaXP e o jornalista esportivo Thiago Alves, acompanhou ao longo de três baterias toda a emoção gerada por esse grande time de estrelas. Veja aqui como foi essa emocionante disputa e a entrega do cheque ao Instituto Família Barrichello.

“Graças aos esforços de tantos Pilotos do Bem no Brasil, que participaram da campanha tanto nas lojas como no digital, conseguimos arrecadar um valor tão expressivo para o Instituto Família Barrichello, o que foi além do que a gente esperava,” conta Jairo Rozenblit, presidente da Logitech no Brasil. “Conseguir realizar uma ação como essa, em parceria com um ídolo nacional como Rubens Barrichello, mostra que juntos podemos tomar ações que impactam nossa sociedade de forma positiva”, complementa.

“A parceria com a Logitech me deixou muito feliz. O trabalho foi realizado de forma simples e com pessoas muito engajadas. E, de coração, senti que a troca de energia foi muito bonita,” conta Rubens Barrichello, piloto e fundador do Instituto Família Barrichello. “A ajuda é imensa e só temos que agradecer. O Instituto Família Barrichello só cresce com ajuda de pessoas, e queremos crescer cada vez mais.”