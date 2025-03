TV Cultura testa nova câmera 8K da Sony

A TV Cultura, que desde dezembro aposta na transmissão em Dolby Atmos 24 horas por dia, sete dias por semana, agora está fazendo testes técnicos com a câmera Cine Alta VENICE 2, com novo sensor de imagem 8.6K Full Frame.

O departamento de Engenharia da Cultura firmou uma parceria com a Sony para gravar um conteúdo na resolução 8k com a câmera, única no Brasil, que será apresentada ao mercado televisivo nos dias 12 e 13 de abril, no Teatro Franco Zampari, em São Paulo.

Com quatro vezes mais resolução do que a qualidade 4k, a produção finalizada na TV Cultura poderá ser assistida no Youtube 8k, por aqueles que já possuírem o televisor nesta resolução.