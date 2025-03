Patch 2.4 de Diablo II: Resurrected já disponível; temporada de competição começa em breve

Em dezembro, anunciamos a adição do primeiro patch de balanceamento de Diablo II: Resurrected em mais de 11 anos, o Patch 2.4. Em março, encerramos o RTP do patch, que continha muitas atualizações significativas e úteis para nos prepararmos para a primeira temporada de competição do jogo. Hoje, estamos felizes de anunciar que o Patch 2.4 está oficialmente disponível e que a temporada de competição começará em 28 de abril!

Ao longo do RTP do Patch 2.4, a equipe analisou o feedback da comunidade e realizou diversos ajustes, incluindo correções de bugs, mudanças específicas de classe, aprimoramentos gerais de balanceamento e muito mais. Para saber mais sobre o patch e ver uma lista completa das alterações do RTP, confira nossa publicação no blog aqui.

Mais de 5 milhões de jogadores pagantes do mundo todo já experimentaram o jogo. Todos eles, e também os recém-chegados à família de Diablo II: Resurrected, estão convidados a aproveitar o conteúdo do Patch 2.4.

Para saber tudo sobre Diablo II: Resurrected, acesse o site oficial.

Nos vemos em Santuário!