Samsung inicia venda do Galaxy A33 5G e A73 5G no Brasil

A Samsung lança, nesta terça-feira (19), novos smartphones da família Galaxy A no Brasil: o Galaxy A33 5G* e o Galaxy A73 5G*. Elegantes, funcionais e ecologicamente sustentáveis, estes novos smartphones democratizam alguns dos principais benefícios presentes nos modelos premium da Samsung, como a inovadora câmera com inteligência artificial que faz cada fotografia absurda – mesmo em situações de pouca iluminação. Também nesta terça-feira, o lançamento será acompanhado de uma transmissão ao vivo da Samsung Live Shop, a partir do meio-dia.

“A Samsung acredita na democratização da tecnologia e a linha Galaxy A é protagonista neste propósito. Assim, cada vez mais consumidores poderão aproveitar benefícios comumente encontrados nos smartphones premium”, explica Marcelo Daou, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

Inovações fotográficas para todos

O Galaxy A33 5G e o Galaxy A73 5G contam com um poderoso processador de 5 nm, um incrível conjunto de câmeras, design sustentável , uma bateria1 de longa duração, tela infinita e muitos outros recursos e benefícios que fazem destes dispositivos uma verdadeira democratização das mais recentes inovações móveis da Samsung.

O Galaxy A33 5G conta com uma câmera principal de 48 MP, enquanto o Galaxy A73 5G traz um sensor principal de impressionantes 108 MP.

Os smartphones contam, por exemplo, com o Modo Noturno aprimorado, que sintetiza automaticamente até 12 imagens de uma só vez, para que as fotos noturnas fiquem mais claras e com menos ruído. E ao gravar vídeos em ambientes com pouca luz, a taxa de quadros destes novos integrantes da linha Galaxy A é ajustada automaticamente para criar vídeos com imagens mais claras e de alta qualidade.

Há várias novidades nas câmeras dos dispositivos. O Modo Retrato também recebeu melhorias, garantindo que os contornos do objeto ou sujeito fotografado sejam feitos com mais precisão graças às câmeras e Inteligência Artificial (IA) poderosa.

Os criadores de conteúdo também vão adorar as novidades destes smartphones. O Modo Diversão aplica divertidos e belos filtros sobre as fotos e vídeos, enquanto o Apagador de Objetos garante que as fotografias fiquem perfeitas, mesmo depois que o registro foi feito. Há também a remasterização de imagens, que pode dar nova vida aquelas fotos antigas e em baixa resolução guardadas em casa.

Design elegante e resistência

Os novos integrantes da linha Galaxy A contam com uma moldura fina que dá aos dispositivos uma aparência suave, elegante e que se integra perfeitamente ao conjunto de câmeras traseiro.

O Galaxy A33 5G possui um display de 6,4 polegadas, enquanto o Galaxy A73 5G possui um de 6,7 polegadas2. Ambos proporcionando maior durabilidade e tranquilidade aos consumidores pois são construídos com Corning® Gorilla® Glass 5 e possuem certificação IP673, que garante maior resistência à água e poeira.

Sustentabilidade e longevidade por um planeta melhor

Como parte dos esforços de sustentabilidade da Samsung, os dois smartphones utilizam papel de origem sustentável nas embalagens, enquanto os próprios dispositivos usam materiais reciclados pós-consumo (PCM) para os botões laterais e bandejas do cartão SIM.

Além dos materiais, a longevidade da nova linha A é estendida. Ambos os dispositivos irão receber até quatro gerações de atualizações de One UI (Android OS) e até cinco anos de atualizações de segurança. Esses recursos permitem que os usuários acessem o software e a segurança mais recentes, assim maximizando o ciclo de vida do smartphone.

Estas inovações fazem parte do Galaxy for the Planet, um compromisso da Samsung para entregar ações ambientais tangíveis para ajudar a tornar o planeta mais saudável até 2025. Desde então, os novos dispositivos da divisão móvel da Samsung apresentam inovações sustentáveis, incluindo a linha S22 5G*, a linha Tab S8 e os notebooks da nova família Galaxy Book Pro2. Leia mais sobre esta estratégia clicando aqui.

Galaxy A53 5G

Além dos Galaxy A33 5G e A73 5G, a Samsung já apresentou ao Brasil o Galaxy A53 5G*, que foi lançado em março no país. Com tela infinita de 6.5 polegadas2 e uma incrível câmera principal de 64 MP, ele traz as mesmas inovações que democratizam a experiência Galaxy para todos. Leia mais sobre este lançamento neste link.

Samsung Live Shop

Nesta terça, 19 de abril, a partir das 12h, a Samsung transmite em seu perfil oficial no YouTube uma Live Shop especial dedicada ao lançamento do Galaxy A33 5G e Galaxy A73 5G.

Com a apresentação de Américo Fazio e a influenciadora Jê, a Samsung Live Shop apresentará detalhes, informações e imagens dos novos dispositivos, além de auxiliar os consumidores sobre o smartphone que mais combina com seu estilo e perfil.

E os consumidores que adquirem um dos smartphones destacados durante a Samsung Live Shop também receberão uma SmartTag de brinde.

Preço e Disponibilidade

O novos integrantes da linha Galaxy A chegam ao mercado brasileiro nesta terça-feira, 19 de abril. O Galaxy A33 5G é oferecido nas cores preta, branca, azul e rosê4 pelo preço sugerido de R$ 2.699,00. Já o Galaxy A73 5G está disponível nas cores branca, cinza e verde4 pelo preço sugerido de R$ 3.799,00.

O Galaxy A53 5G chegou às lojas em 17 de março nas cores preta, branca, azul e rosê pelo preço sugerido R$ 3.499,00.

Compre e ganhe um Galaxy Buds Live

Adquirindo qualquer um dos novos smartphones da linha Galaxy A – A33 5G, A53 5G e A73 5G – até o dia 8 de maio de 2022, você pode resgatar5 01 (um) fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Live.

Para participar da ação é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você até 15.05.2022. Consulte o regulamento completo no site www.samsungparavoce.com.br.

Especificações

Especificação do produto Galaxy A33 5G Galaxy A53 5G Galaxy A73 5G Tela Super AMOLED + FHD de 6,4 polegadas Taxa de atualização de 90Hz Super AMOLED + FHD de 6,5 polegadas Taxa de atualização de 120Hz Super AMOLED+ FHD de 6,7 polegadas Taxa de atualização de 120Hz *Medido na diagonal, o tamanho da tela é de 6,4″ no retângulo completo e 6,2″ nos cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao recorte da câmera. *Medido na diagonal, o tamanho da tela é de 6,5″ no retângulo completo e 6,3″ nos cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. *Medido na diagonal, o tamanho da tela é de 6,7″ no retângulo completo e 6,6″ nos cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera. Dimensões e peso 74.0 x 159.7 x 8.1mm, 186g 74.8 x 159.6 x 8.1mm, 189g 76.1 x 163.7 x 7.6mm, 181g *O peso pode variar dependendo do processo de fabricação. Câmera Traseira · (Ultra Wide6) 8 MP F2.2 · (Principal) 48 MP F1.8 OIS · (Profundidade) 2 MP F2.4 · (Macro) 5 MP F2.4 Frontal · 13 MP F2.2 Traseira · (Ultra Wide6) 12 MP F2.2 · (Principal) 64 MP F1.8 OIS · (Profundidade) 5 MP F2.4 · (Macro) 5 MP F2.4 Frontal · 32 MP F2.2 Traseira · (Ultra Wide6) 12 MP F2.2 · (Principal) 108MP F1.8 OIS · (Profundidade) 5 MP F2.4 · (Macro) 5 MP F2.4 Frontal · 32 MP F2.2 Processador Octa-core (2.4GHz, 2GHz) Octa-core (2.4GHz, 1.8GHz) Memória RAM: 6 GB Armazenamento: 128 GB* microSD: até 1TB** RAM: 8 GB Armazenamento: 128 GB* microSD: até 1TB** RAM: 8 GB Armazenamento: 128 GB* microSD: até 1TB** *A capacidade de memória RAM e interna pode variar de acordo com o mercado e a operadora. A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software. **Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade pode variar dependendo do mercado. Bateria 5,000mAh (típico)* *Valor típico testado em condições de laboratório de terceiros. Um valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob a norma IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 4.860mAh. Carregamento Carregamento super rápido de 25W* *Carregador de 25W vendido separadamente; use apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Para evitar ferimentos ou danos ao seu dispositivo, não use baterias, carregadores ou cabos incompatíveis, gastos ou danificados. Habilita carregamento Super Fast Charging de até 25W. Para obter mais informações sobre o seu dispositivo, visite www.samsung.com. SO Android 12 One UI 4.1* *A disponibilidade de recursos, aplicativos e serviços da One UI pode variar dependendo da versão do sistema operacional e do mercado. Segurança Samsung Knox Rede e conectividade 5G*, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), Bluetooth® v 5.1 5G*, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G+5GHz), Bluetooth® v 5.0 *Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, operadora e do ambiente de usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. Sensores Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Luz RGB, Sensor de Proximidade Virtual Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz RGB, Sensor de Proximidade Virtual Resistência à água IP67* * IP67 é baseado em condições de teste para submersão em até 1 metro de água por até 30 minutos. Não resistente a água com alta pressão ou à líquidos que não sejam a água doce. Enxaguar os resíduos/secar depois de molhado.

* Habilitado para a tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário.

1 Estimado em relação ao perfil de uso de um usuário médio/comum. Avaliado de forma independente pela Strategy Analytics entre 20/01/2022 a 31/01/2022 no Reino Unido com versões de pré-lançamento do SM-A536 e SM-A336 na configuração padrão usando redes LTE e 5G Sub6 (NÃO testado em rede 5G mmWave). A duração real da bateria varia de acordo com o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de vezes carregado e muitos outros fatores.

2 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados

3 Baseado em condições de teste em laboratório para submersão em até 1 metro de água doce por até 30 minutos. Não resistente a água com alta pressão ou à líquidos que não sejam a água doce.

4 A disponibilidade do produto e de cores pode variar de acordo com o país ou a operadora.

5 Na compra de um Galaxy A53 5G durante o período de 17.03 a 08.05.2022 OU na compra de um Galaxy A33 5G, ou Galaxy A73 5G durante o período de 19.04 a 08.05.2022 você ganha 1 (um) Galaxy Buds Live Preto. Para participar da ação é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você dentro do período de 19.04 a 15.05.2022. Consulte o regulamento completo no site www.samsungparavoce.com.br.

6 A Câmera Ultra Wide captura até 4,3 vezes mais em termos de área de captura. O campo de visão resultante pode ser menor quando ocorre a correção ultra-wide da lente. Os resultados podem variar conforme condições de disparo, incluindo m