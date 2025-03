Amazon traz livros com descontos e títulos gratuitos de autores de diversos países para celebrar o Dia Mundial do Livro

Para celebrar o Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril, a Amazon Brasil traz uma seleção especial de ofertas para amantes dos livros e novos leitores. Até o dia 25 de abril, às 23:59, uma seleção de milhares de livros e eBooks terão até 50% de desconto para livros físicos e até 80% de desconto para digitais. Além de valores promocionais, a Amazon também está oferecendo 10 eBooks gratuitos, escrito por autores de vários países, da África, Ásia, Europa e América do Sul, com histórias diversas indo de thrillers psicológicos e fantasia a memórias e romances LGBTQIA+.

Para celebrar a literatura ao redor do mundo, a Amazon também oferece a campanha #LeiaOMundo, com uma curadoria de obras de diversos países. Os eBooks são distribuídos gratuitamente em inglês, levando obras de diferentes nacionalidades para leitores de todo o mundo. Desde 2018, 47 títulos de 28 países de todos os continentes já participaram dessa campanha, incluindo a obra nacional Amora, da autora brasileira Natalia Borges Polesso, que esteve disponível gratuitamente em diversos países em 2021. Este ano, obras de países como Tunísia, Índia, Gana, Inglaterra, além de uma obra venezuelana e outra sobre a Bolívia, representando a América Latina, entraram pela primeira vez na seleção. Veja a seguir todos os livros disponíveis em 2022:

As obras gratuitas poderão ser resgatadas até o dia 28 de abril, às 03:59.

O Kindle Unlimited também está com uma oferta especial disponível durante as celebrações. Novos assinantes poderão adquirir 3 meses da assinatura de Kindle Unlimited pelo valor promocional de R$ 1,99. O Kindle Unlimited é um programa de assinatura da Amazon para livros digitais que dá acesso a um catálogo de mais de 2 milhões de obras. Leitores podem acessar e baixar até 20 títulos simultaneamente, e ler o quanto quiserem todos os meses, por uma assinatura mensal de R$ 19,90. Para saber mais, acesse a página do Kindle Unlimited.