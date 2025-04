Doogee S98 Pro deve chegar ao mercado no final de maio com câmera térmica e design “alienígena”

O S98 Pro aparece com um design inspirado em alienígenas. A forma da saliência da câmera combinada com linhas finas na parte de trás do smartphone combinam-se para criar uma imagem estilizada de um alien.

O smartphone “robusto” tem uma das melhores configurações de câmera. O telefone vem com uma câmera principal de 48MP e com uma câmera de visão noturna de 20MP. Além disso, existe um sensor de imagem térmica que faz com que o conjunto de câmeras possa capturar imagens em todas as situações. A câmera de visão noturna detecta qualquer coisa que reflita a luz infravermelha, enquanto a câmera de visão térmica detecta qualquer coisa que emite calor.

O novo smartphone robusto usará o sensor térmico InfiRay. Com a mais alta resolução térmica de 256×192, traz mais que o dobro do número de pixels térmicos que outros sensores. Combinando isso com uma alta taxa de quadros de 25Hz, ele produz imagens tão nítidas que podem detectar com precisão correntes de ar, umidade, vazamentos, curto-circuitos elétricos, interrupções e temperaturas elevadas.

O mais legal desse sensor térmico é uma tecnologia chamada “Dual Spectrum Fusion Algorithm”. Essa tecnologia permite que as imagens do sensor térmico e do sensor primário sejam colocadas uma sobre a outra. Então você tem uma imagem que permite ajustar o nível de transparência de detalhes térmicos que você deseja sobre a imagem real. Isso permitirá que você rastreie com precisão um ponto problemático.

Manteremos os leitores do Guia do PC atualizados com notícias sobre o restante dos recursos à medida que os obtivermos.

A empresa também confirma que o Doogee S98 Pro estará disponível para compra no início de junho. Você pode saber mais sobre este produto no site oficial do Doogee S98 Pro.