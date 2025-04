4 dicas para arrasar nas redes sociais com os novos Galaxy A

Os novos Samsung Galaxy A33 5G, A53 5G e A73 5G * são poderosos smartphones com recursos premium perfeitos para as redes sociais, como o jogo de câmeras quádruplo e o Modo Noturno aprimorado.

Para que você possa dar asas a criatividade e se expressar de maneira criativa e divertida, confira abaixo algumas dicas que a Samsung preparou para aproveitar ao máximo todo o potencial que estes dispositivos oferecem.

Dica 1: fotos e vídeos com estabilização premium1

Câmeras preparadas com recursos de ponta são fundamentais para atender a expectativa dos novos influenciadores digitais e, nesse quesito, os Galaxy A33 5G, A53 5G e A73 5G também entregam recursos premium.

Equipados com um sistema de câmeras quadrupla e sensor OIS com tecnologia VDIS, que proporciona fotos mais nítidas e sempre estáveis, o smartphone permite fotografias de alta qualidade e gravação de vídeos em 4K.

Já a câmera frontal de 32 MP, no caso dos A53 5G e A73 5G, e 13 MP, no caso do A33 5G, é ideal para selfies, tanto de dia quanto à noite, eliminando o efeito granulado e estabilizando a imagem com ajuda do VDIS.

Dica 2: crie conteúdo mesmo no escuro

Usar o recurso do flash para captações em locais escuros pode causar uma explosão de luz que traz ruídos às imagens, reflexo em objetos, realça a oleosidade da pele e deixa os olhos vermelhos, entre outros impactos negativos. Para evitar esses obstáculos, uma dica importante é usar as luzes externas do smartphone, com mais naturalidade na imagem, suavizando as imperfeições.

Para minimizar estes desafios, as câmeras dos Galaxy A33 5G, A53 5G e A73 5G oferecem várias tecnologias super modernas que resultam em fotos de alta qualidade, mesmo em situações de pouca luz.

Basta acionar o Modo Noturno, que une automaticamente até 12 imagens de uma só vez (durante a captura, a câmera registrará diversas imagens da cena em diferentes níveis de exposição). Em seguida, inicia-se um processo que combina todas essas imagens em apenas uma, melhorando o brilho da fotografia, tornando-a mais nítida, entre outros fatores. E o processo todo acontece em frações de segundo, sem demora ou travamentos.

Já a Inteligência Artificial (IA) é responsável por fazer o chamado pós-processamento da imagem, reduzindo ruído e aperfeiçoando detalhes. Com essa seleção inteligente, as fotos em situações de pouca luz ficam mais claras, nítidas e com menos ruído2.

O mesmo processo acontece ao filmar à noite: a taxa de quadros dos novos Galaxy A é ajustada automaticamente para criar vídeos claros e de alta qualidade, mesmo em baixa luminosidade.

Dica 3: enquadramento é o segredo

Fotos sempre bem enquadradas e com boa composição de cena são alguns dos segredos dos fotógrafos, que costumam utilizar a grade como um artifício auxiliador. E a funcionalidade está disponível nos novos Galaxy A33 5G, A53 5G e A73 5G.

A grade é uma ferramenta em formato de jogo da velha que permite um enquadramento digno de profissional ao seguir a regra de deixar os objetos que pretende destacar em qualquer um dos quatro pontos onde as linhas se cruzam. Esses pontos de interseção, que são criados pelas linhas, servem como pontos focais.

Aliás, nada é tão fundamental em uma foto quanto o foco. Não é possível ter uma boa foto sem o foco no lugar certo. Os smartphones da Samsung têm sensores de foco automático que encontram o foco da imagem com agilidade, mas você também pode usar o foco manual caso deseje. Para isso, basta clicar no objeto que você deseja focar e pronto!

Dica 4: bateria e memória absurdas para você não ter preocupações

Além das características de câmera, outros recursos são necessários para ajudar no desempenho e qualidade de conteúdos digitais. Um deles é memória interna que permita o armazenamento de imagens em alta resolução, sem prejuízo no desempenho do smartphone.

Neste sentido, os novos Galaxy A possuem memória interna de 128 GB3, com possibilidade de expansão de até 1 TB via cartão de memória4. Além disso, os poderosos processadores destes smartphones oferecem alta performance na hora de registrar fotos e vídeos.

Um diferencial adicional a quem busca opções de equipamento para uso por muitas horas é a bateria de longa duração dos Galaxy A, que contam com capacidade de 5.000 mAh5 e são compatíveis com funções de carregamento rápido de até 25W6.

Além de tudo isso, o pacote de recursos contemplados nesses smartphones também inclui tecnologia 5G, que garante excelência na transferência de dados e navegação na internet.

A linha Galaxy A 2022 já está disponível no Brasil. Para mais informações visite a página do Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A73 5G no site da Samsung.

* Habilitado para a tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário.

1 Os resultados podem variar dependendo das condições da foto e múltiplos objetos, estando fora de foco, ou se movimentando. O desempenho da estabilização da imagem pode variar dependendo das condições de iluminação.

2 As imagens podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

3 A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software.

4 Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade pode variar dependendo do mercado.

5 Valor típico testado em condições de laboratório de terceiros. Um valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob a norma IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 4.860mAh.

6 Carregador de parede de 25W vendido separadamente; use apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Para evitar ferimentos ou danos ao seu dispositivo, não use baterias, carregadores ou cabos incompatíveis, gastos ou danificados. Habilita carregamento Super Fast Charging de até 25W. Para obter mais informações sobre o seu dispositivo, visite www.samsung.com.