Mês Geek no Submarino tem descontos especiais, lives e ações exclusivas com clientes e sublovers

Maio é um mês especial para todos os apaixonados pelo universo dos games, tecnologia, filmes e séries e seus personagens fantásticos. Até o final de maio, a campanha Mês Geek – União das Sagas tem ativações e descontos diferenciados no site, no app e nas redes sociais do Submarino, marca que é referência em livros, games e tecnologia.

Condições especiais – Durante todo o Mês Geek, o Sub oferece descontos de até 20% nos departamentos de livros, games, brinquedos, gift card e papelaria. Além das ofertas para livros, os clientes também podem aproveitar cupons de desconto especiais no site e app da marca na hora de garantir os produtos. Além disso, os consumidores que pagarem com o super app Ame Digital ganham cashback de até 10%. Para aproveitar e conferir todas as ofertas, basta acessar o site ou app do Submarino.

Estreia exclusiva no cinema — Durante a primeira semana do Mês Geek, o Submarino reuniu clientes e sublovers (como são conhecidos os fãs e seguidores da marca) em uma sessão exclusiva de estreia do filme da Marvel Doutor Estranho 2: No Multiverso da Loucura. A ação ocorreu no dia 5 de maio (quinta-feira) em uma das salas de cinema do Shopping Eldorado, em São Paulo, e contou com a participação de centenas de pessoas.

Live para Potterheads – Além da ação especial no cinema, o Submarino iniciou o mês de maio promovendo também uma live dedicada aos fãs de Harry Potter. Sucesso de audiência, a transmissão, feita no Instagram da marca no dia 02, homenageou a Batalha de Hogwarts, trazendo centenas de espectadores, e contou com a participação especial de Thiego Novais, do Observatório Potter, e Caco Cardassi, do Caldeirão Furado, que participou a convite da Editora Rocco.

Parceria Nerd ao Cubo – O Sub também firma neste mês uma parceria com a Nerd ao Cubo, maior clube de assinatura brasileiro voltado para o público nerd, geek e gamer. A caixa de produtos do clube escolhida para a ação é a Star Wars ao Cubo, em comemoração ao Star Wars Day (dia 04). No mês de maio, o cubo será montado em conjunto com a plataforma e trará uma coleção recheada e surpresa de produtos geek. Os clientes podem esperar produtos como vestuário, colecionáveis, acessórios, livros, HQs, itens de decoração, dentro de uma edição de luxo da saga mais famosa da galáxia. Dentre eles, o Submarino separou presentes exclusivos aos assinantes, que vão receber o livro imperdível A Trilogia de Star Wars: Dark Edition, da editora Darkside, e um marcador de página especial.