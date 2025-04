Analisando os semifinalistas da Champions League

Como sempre, a Champions League desta temporada não decepcionou. Vimos muitos gols e, mais importante ainda, choques – não menos importante, a saída do Bayern Munich nas quartas-de-final. Estamos agora na fase semifinal, o que pode lançar a perspectiva emocionante de uma final totalmente espanhola ou totalmente inglesa em Paris, no final de maio!

A primeira etapa acontece ainda este mês (26-27 de abril), com a segunda etapa jogando na semana seguinte (3 e 4 de maio) – e os torcedores vasculham freneticamente os mercados de apostas online Betfair para quem sairá em primeiro lugar. Continue lendo, enquanto damos uma olhada nos quatro últimos jogos deste ano.

Manchester City

A equipe de Pep Guardiola chegou tão perto no ano passado no Porto, perdendo para o Chelsea, adversário da Premier League, e o troféu da Champions League continua sendo o único elogio a escapar do chefe do City desde que ele chegou ao Etihad em 2016.

A campanha desta temporada não foi totalmente simples, pois os cidadãos perderam dois de seus jogos da fase de grupos – ambos fora de casa – e só derrotaram por pouco o Atlético de Madri nas quartas de final. No entanto, eles mantiveram quatro folhas limpas sucessivas na fase de mata-mata – tendo derrotado o Sporting por 5-0 no agregado nas oitavas-de-final.

Entretanto, da última vez que o City e o Real se enfrentaram na Champions League, uma vitória por 4×2 para os cidadãos no placar agregado os levou às quartas-de-final.

Real Madrid

Eles podem ser o clube de maior sucesso na história da competição, mas o Real Madrid ainda não chegou à final desde que conquistou seu último título em 2017-18. Eles sofreram uma saída de choque na temporada seguinte nas mãos do Ajax e desta vez também não tiveram facilidade.

O Blancos de Carlo Ancelotti veio por trás para nocautear o Paris Saint-Germain nas oitavas de final, e demorou um tempo extra na segunda etapa para despachar o campeão reinante, o Chelsea. O internacional francês está atualmente na forma de sua vida, tendo entalhado os dois adversários, e você pode garantir que Benzema será o homem estrela antes de seus confrontos nas semifinais.

Liverpool

Muito parecido com 2018-19 – quando o Liverpool ganhou pela última vez a Champions League – eles estão perseguindo o título da Premier League (onde terminaram um ponto atrás do City). Semelhanças certamente poderiam ser tiradas das duas campanhas, e a equipe de Jürgen Klopp despachou o adversário espanhol nas semifinais, antes de enfrentar o adversário inglês na final.

O Liverpool ficou invicto na fase de grupos – ganhando seis de seis – e sofreu apenas uma derrota na Europa neste período, já que o Inter quase causou um susto nas oitavas-de-final. É claro que, na última temporada, eles saíram nas quartas-de-final, mas enfrentaram adversários mais formidáveis desta vez, sendo o Atlético Madrid o único clube a não ter levantado o troféu.

Villarreal

Alcançando apenas a segunda semifinal da Champions League, nada deve ser tirado de Villarreal nesta fase. Embora sua forma na fase de grupos tenha deixado muito a desejar, terminando em segundo lugar em relação ao Manchester United e ganhando apenas metade de seus jogos – nos mata-matas, eles derrotaram tanto a Juventus quanto o Bayern Munich para garantir seu lugar nas quatro finais.

Não apenas o submarino amarelo venceu a Liga Europa no ano passado, mas o técnico Unai Emery tem um sólido recorde na Europa – embora na competição secundária do continente. Embora o Villarreal seja o time menos apetecível que resta na competição – segundo apostadores como Betfair, assim como torcedores casuais – no futebol knockout, tudo pode acontecer!