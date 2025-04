Por e-mail ou pessoalmente? Qual é a melhor forma de enviar um currículo

Há alguns anos, profissionais de diferentes áreas de atuação diriam que a melhor maneira de enviar um currículo era pessoalmente.

Esta afirmação vinha da ideia de que, ao entregar um documento em mãos, se demonstrava maior dedicação e interesse.

No entanto, a tecnologia, e mais recentemente a pandemia, modificaram não apenas a forma de trabalho, mas a contratação.

Além de poder entregar pessoalmente, o candidato pode se inscrever em sites de recrutamento ou enviar o currículo por e-mail. Ainda, é possível conseguir uma vaga com as redes sociais profissionais, como o LinkedIn.

Mas afinal, qual é a melhor forma de enviar um currículo?

A melhor forma de enviar um currículo

A verdade é que hoje existe uma infinidade de possibilidades para se candidatar a uma vaga de emprego. Inclusive, muitas empresas utilizam seu próprio site para que o profissional se cadastre ou confira as vagas disponíveis.

Mas este caminho pode ser muito impessoal para alguns profissionais. Ao mesmo tempo que entregar currículo em mãos, atualmente, pode não ser a melhor via.

Afinal, não faz muito sentido entregar um currículo em mãos quando a entrevista acontece online. Ou então, quando a vaga pretendida é modelo híbrido ou home office.

Além disso, com os compromissos diários, nem sempre o recrutador conseguirá atender um candidato quando ele quer entregar seu currículo. E dependendo de onde o documento for entregue, corre o risco de ser extraviado.

Desta forma, aliando a tecnologia atual com um toque de personalidade, a alternativa é enviar por e-mail. Porém, é preciso saber como mandar currículo por e-mail.

Não raro, na hora de enviar um currículo, alguns erros passam despercebidos. Assim como surgem dúvidas pertinentes.

Envie um currículo por e-mail corretamente

Quando se trata de enviar um currículo, é preciso de alguns cuidados básicos. Afinal, ao receber o documento, o recrutador já está avaliando uma pessoa como potencial candidato.

Por isso, siga estas simples dicas, e tenha ainda mais chances de conseguir a vaga dos sonhos:

Organize os documentos

Antes mesmo de mencionar o que escrever no corpo do e-mail, é preciso elaborar e revisar os documentos.

Como a forma de enviar um currículo geralmente é por anexo, opte por arquivos em PDF que são mais acessíveis.

Como o candidato já está sendo avaliado a partir do momento que o e-mail “cai” na caixa de entrada do recrutador, sempre nomeie os arquivos da forma correta. Para isso, inclua a sigla CV acompanhada do nome e sobrenome, ou então, nome, sobrenome e a vaga pretendida.

Inclua um assunto objetivo

A decisão do recrutador em abrir seu e-mail começa com o assunto descrito. Por isso, seja o mais objetivo possível. Além de aumentar as chances de o e-mail ser notado, essa ação facilita para que o RH faça buscas.

Se existe um anúncio de vaga, confira se existe um título específico que deve ser utilizado, como um código. Caso contrário, utilize como assunto “Currículo para a vaga ….”.

O importante nesta etapa é não se prolongar, quanto menor o título, melhor.

Apresentação

Ocasionalmente, alguns candidatos enviam em anexo uma carta de apresentação. No entanto, mesmo que este seja o caso, é necessário escrever uma curta e específica apresentação no corpo do e-mail.

Primeiramente, faça uma breve saudação. Independentemente do cargo pretendido, simpatia e educação sempre devem estar presentes.

Inicie a forma de enviar um currículo cumprimentando o recebedor. Caso não tenha acesso ao seu nome, escreva o cargo, como “Bom dia, Sr. Gerente de Recursos Humanos”.

De forma alguma envie apenas o currículo e escreva algo como “Segue em anexo”, ou apenas um link para o Google Docs.

Seguindo, escreva um breve resumo sobre você. Explique o motivo do seu contato, e as justificativas que te fazem um bom candidato para ocupar a vaga.

Quanto a estas explicações, é necessário ser o mais objetivo possível, afinal, o recrutador recebe inúmeros e-mails. Portanto, seja claro e inclua apenas informações imprescindíveis como a formação e experiência.

Com estas informações já é possível encerrar o e-mail. O tom deve ser amigável e respeitoso, mas não utilize um linguajar que não falaria em uma entrevista.

Este é seu primeiro contato com a empresa dos sonhos, não seja muito relaxado ou formal demais. Em resumo, apenas se despeça com profissionalismo informando que o currículo está em anexo.

Inclua informações de contato

Assim que terminar sua despedida, inclua seus dados de contato. Como muitos contatos são realizados por aplicativos de conversa, informe seu número de telefone. Além disso, nesta etapa é permitido incluir um link para seu LinkedIn.

Esta ação permite ao recrutador saber um pouco mais sobre sua trajetória profissional, inclusive, se seu perfil possuir comentários de colegas de trabalhos anteriores.

Obviamente que para esta opção ser válida, a página precisa estar atualizada. Tanto ao que se refere aos dados inseridos, como a foto que deve ser adequada e demonstrar seriedade.

Revise tudo antes de enviar um currículo

Esquecer de corrigir informações ou enviar um currículo com erros pode arruinar suas chances de conseguir a vaga.

A tecnologia permite utilizar aplicativos para fazer um currículo, por isso, tenha calma. Faça e revise quantas vezes forem necessárias. Não apenas erros de digitação ou concordância devem ser considerados, mas as cores e fontes.

Sem dúvida, utilizar duas fontes distintas faz o e-mail ficar mais poluído, passando a impressão de desleixo. Assim, envie um currículo para seu próprio e-mail e confira como o recebe. Desta forma, pode ser mais fácil verificar erros.

Dica Bônus: cuidado com o endereço de e-mail

Imagine seguir todas estas dicas, e esquecer que o endereço de e-mail que está utilizando contém seu apelido ou alguma gíria.

Caso não tenha outra conta que possa utilizar, crie uma nova, de preferência que contenha apenas seu nome e sobrenome.

Por fim, considere que algumas plataformas exibem a foto do perfil, tenha a certeza de que a sua fotografia está adequada.

Seguindo estas dicas na hora enviar um currículo, você aumenta consideravelmente as chances de seguir para as próximas etapas do recrutamento e efetivação.