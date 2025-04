Primeiro Festival de inovação do Brasil no metaverso aborda sustentabilidade e tecnologia

O AAA Summit 2022 é o primeiro Festival de Inovação e Negócios do Brasil que abordará nos dias 21 e 22 de maio, em São Paulo, na Belas Artes e também no digital, por meio do metaverso, as principais visões de futuro para o planeta, através das mentes mais brilhantes do país, reunindo empreendedorismo, tecnologia, sustentabilidade e mobilidade.

O tema do evento será “O AMANHÔ, com atividades que incluirá temas sobre o que as pessoas e empresas estão fazendo hoje e que terá impacto de forma positiva para o futuro da humanidade.

Ao todo, serão mais de 300 atividades, entre palestras, workshops, braindates, hackathons, mentorias, rodadas de negócio, demodays, pitch e feira de startups, matchmakings, labs de experiências, shows, games, masterclass, conferências, meet & greet e muito mais.

Serão dois dias de atividades em um ambiente físico (Belas Artes SP) e em um ambiente Metaverso desenvolvido especialmente para esse evento e, por isso, chamado de phygital edition.

A CPO e cofundadora da Mimo Live Sales, Etienne Du Jardin, será Key Speaker na palestra presencial e no metaverso “Ficção Social: construindo o futuro que precisamos agora” no dia 22, às 15h.

“Vou falar no que acredito: um futuro mais sustentável e inovador pautado na abundância, e não na escassez. Cada um de nós tem papel importante na transformação e mudança que precisamos no nosso mercado e sociedade, e o que mais escuto é a pergunta “Por onde começar?”. Minha palestra trará exatamente isso, quais os passos para fazer tudo diferente, com rentabilidade nos negócios e humanidade nas nossas relações”, aborda a CPO da Mimo.

Serviço

“Ficção Social: construindo o futuro que precisamos agora”

Palestrante: Etienne Du Jardin, CPO e cofundadora da Mimo Live Sales

Data: 22/05

Horário: Às 15h

Local: Belas Artes – São Paulo