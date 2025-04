Veduca e Grupo Inova GS se unem e anunciam mais de 3 mil vagas de estágio e trainee em todo o Brasil

A plataforma de ensino Veduca e o Grupo Inova GS se uniram para formar um ecossistema de educação e empregabilidade e anunciaram a abertura de mais de 3 mil vagas de emprego em todo o Brasil. As oportunidades fazem parte dos Programas de Estágio e Trainee de parceiros como Itaú, Vale, Stone, Falconi e L’Oréal, entre outras, e podem ser acessadas gratuitamente pelo site EstagioOnline.com, um dos maiores portais de emprego, estágio e trainee do Brasil.

Segundo levantamento do Grupo Inova GS, detentor das marcas Estágio Online, Engenharia Hoje e EmpresáriUs Lab, houve crescimento de 138% no número de programas de estágio abertos no 1º semestre de 2022 comparado ao ano anterior, sendo que a maioria das oportunidades se concentram nas áreas de Administração, Engenharia, Tecnologia e Direito.

“Existem profissões com muita demanda como a área de Tecnologia, porém com poucos profissionais disponíveis no mercado, o que gera um gap muito grande. Com isso, o Grupo Inova GS realizou a aquisição do Veduca para ser um braço educacional da companhia na oferta de cursos de qualificação profissional para a população, ministrados gratuitamente por professores da USP”, explica Rodrigo Alves, cofundador do Grupo Inova GS e novo diretor do Veduca.

Com a aquisição, a plataforma de ensino Veduca passa a disponibilizar conteúdos gratuitos do IGTI (Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação) e da Trillio, com conteúdos sobre capacitação, carreira, empregabilidade, desenvolvimento pessoal e profissional, finanças pessoais, concursos, bolsas de estudo, entre outros, além dos mais de 14 cursos da USP já oferecidos gratuitamente.