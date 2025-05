Cinemark ganha perfil no Tinder em ação para a Semana dos Namorados

Para ajudar os fãs de cinema a comemorar a Semana dos Namorados a dois, a Cinemark preparou uma promoção especial em parceria com o Tinder. Entre 13 de maio e 5 de junho, os usuários que derem match com o perfil da Cinemark no app terão direito a dois ingressos pelo valor de um. O desconto é válido para todos os complexos da rede de cinemas, exceto nas poltronas D-BOX, XD, 3D e Prime, e poderá ser utilizado apenas entre os dias 6 e 9 de junho.

Para participar da promoção, basta deslizar o dedo para o lado direito na hora em que o perfil da Cinemark aparecer no Tinder. Ao receber a sinalização de “match”, o cliente receberá um código, que deverá ser apresentado na bilheteria e garantirá o direito ao desconto. Os valores e horários das sessões podem ser encontrados no site.

“Para quem procura alguém para passar junto o Dia dos Namorados, pode surpreender seu parceiro com um encontro em uma sessão de cinema. A Cinemark está sempre buscando ações inovadoras e irreverentes para seus clientes, então a união com o Tinder nesta promoção foi o match perfeito”, comenta Daniel Campos, diretor de marketing da Rede.

Sabrina Zaremba, diretora de Business Development do Tinder na América Latina, também comenta sobre a parceria. “Os membros do Tinder no Brasil já nos mostraram que cinema não somente é um dos seus principais interesses, como também é um tema usado para quebrar o gelo ao conhecerem novas pessoas. Acreditamos que o Dia dos Namorados é a data perfeita para unir os cinéfilos de plantão e trazer um pouco desse universo para dentro do app em nossa primeira ação com uma das maiores redes de cinema no mundo”.

Em paralelo, a Cinemark dará a clientes selecionados aleatoriamente em sua base de e-mails um voucher para 1 mês gratuito de Tinder Gold. Com esse plano exclusivo, os membros recebem benefícios adicionais no app, como curtidas ilimitadas, 5 “super likes” semanais, usabilidade do recurso “voltar” – para caso role aquele arrependimento ao arrastar um perfil para a esquerda – e, ainda, acesso ao Passaporte, que permite a conexão com pessoas de diversas partes do mundo.