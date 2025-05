Incentivar, empresa de software de incentivo, conquista a 4ª melhor rede de saúde para trabalhar no Brasil

A Incentivar, empresa de software de incentivo, pioneira tecnológica do setor, conquista mais uma conta conceituada no mercado de saúde: Unimed Brasil. A rede hospitalar apresenta o maior sistema de cooperativas, na área da saúde, em todo o mundo e, em 2021, foi considerada a 4ª melhor empresa para trabalhar no Brasil, segundo o ranking feito pelo Indeed (maior site de contratação), elaborado com base em avaliações feitas por pessoas que trabalham ou trabalharam no sistema Unimed, formado por 344 cooperativas.

Para manter todo esse sucesso organizacional e cultural, o Marketing de Incentivo da Incentivar vai auxiliar nos processos de automação e premiações da Unimed. A parceria aponta um aumento de até 15% sobre MRR (Receita Recorrente Mensal) pela Incentivar. Hoje, a Incentivar atende a Unimed em tecnologia e segurança para executar as campanhas de Incentivo dentro e fora da organização. E oferecerá um programa de incentivo para cerca de 8 mil colaboradores em nível nacional com objetivos e KPI’s (indicador chave de desempenho) direcionado a cada regional e diretoria, sendo analisados durante um ano.

A Unimed Cooperativa de Saúde Brasileira não somente prioriza os serviços de saúde para sua rede e clientes, mas também investe muito forte nas pessoas que fazem parte desse sucesso. A gestão prioriza assuntos relacionados a retenção de talentos, turnover e aumento de performance de seus colaboradores, e por isso, investem em estratégias de Incentivo e Loyalty. Antes de inserir o Incentivo na Unimed, a equipe da Incentivar criou um planejamento completo sobre a operação, com análises de solução, de tecnologia e de segurança de dados. Ao traduzir o Marketing de Incentivo para código e dados, em uma infraestrutura digital, é possível ter um acompanhamento inteligente de resultados em Dashboards interativos.

A Incentivar começou as tratativas com a Unimed em outubro de 2021, e deu início aos trabalhos dentro da cooperativa em fevereiro de 2022. “Começamos explorando os principais desafios e dores que os membros enfrentavam com Incentivo e Loyalty naquele momento. Fizemos um planejamento completo de como faríamos esse incentivo, em cima de tecnologia e segurança de dados. Temos campanhas mensais e anuais para o time de vendas interno e também para os parceiros terceirizados com o objetivo principal de aumentar o número de novos clientes”, comentou Rodolfo Carvalho.

A rede de assistência médica está presente em 74,9% do território nacional, em 4.125 municípios com mais de 107 mil médicos cooperados. Todo esse sucesso se dá por conta do cuidado que a Unimed tem com os seus clientes e colaboradores. Pensando em ações além do padrão do mercado, a rede inova com Marketing de Incentivo. No Brasil, mais de 48 milhões de pessoas são beneficiárias de planos de saúde, com balanço fornecido pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), e manter um atendimento eficiente aos clientes através de profissionais motivados faz toda diferença.

A parceria vem para somar e aperfeiçoar ainda mais os serviços da Unimed. O Marketing de Incentivo é um conjunto de ações que são tomadas na intenção de estimular os colaboradores a darem o melhor de si e a perseguirem resultados considerados relevantes para a empresa e com isso receberem prêmios e ter um destaque profissionalmente. Localizada em São Paulo, a Incentivar é referência em ajudar empresas a alcançarem os melhores resultados através de estratégias de motivação e premiação.