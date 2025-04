Como os melhores gamers se mantêm no topo?

Essa é uma pergunta que ‘’vale milhões’’. Ser gamer é algo que muitos jovens, adolescentes, e até mesmo adultos, sonham todos os dias. Passar horas do dia jogando jogos para celular, PC, ou console, e ainda ganhar dinheiro com isso, parece uma vida profissional bem prazerosa. No entanto, para chegar ao nível profissional, é preciso estar entre os primeiros.

Independentemente do modo e do que se joga, seja Counter-Strike, ou pôquer em cassino ao vivo com Bitcoin, todos querem aprender segredos e estratégias para se tornar ainda melhores no jogo. Talvez para recuperar as Bitcoins perdidas, ou simplesmente para ver seu nome entre os primeiros, nos rankings dos principais jogos eletrônicos do planeta.

A verdade é que todo aficionado por videogame e jogos de computador gostaria de saber como os melhores jogadores de LOL, Counter-Strike, Valorant, Dota 2, Rainbow Six e outros jogos eletrônicos se mantém no topo. Cada gamer profissional, se questionado, vai dizer uma coisa. Alguns vão falar que se trata de aptidão, outros defenderão o investimento em bons equipamentos. Mas, sem dúvidas, todos darão uma resposta comum.

A prática leva a perfeição

Sim, pode até parecer clichê, mas a verdade é que a prática é a melhor ferramenta para quem quer se desenvolver em qualquer atividade, inclusive em jogos online. E quanto a prática, estamos falando de algumas milhares de horas de jogo. O cálculo, nesse caso, é bem simples. Quanto mais se joga, melhor se fica, e mais chances de subir ao topo serão garantidas.

Um gamer profissional joga em média de 8 a 10 horas por dia. Há jogadores que se dedicam mais tempo, por volta de 12 a 14 horas diárias. Com poucos períodos de sono e dedicação intensa para o jogo, esses jovens acabam se tornando jogadores hábeis e preparados para lidar com grandes competições, onde o foco e as habilidades são completamente determinantes para a vitória.

Quem quer vencer e estar entre os primeiros, seja onde for, não pode contar com a sorte. É necessário investir tempo no treinamento para aperfeiçoar as habilidades até se tornar um professor, um médico, um advogado, um gamer de alto nível, e ganhar muito com isso. O estudo é o melhor aliado de quem busca melhorar como um gamer profissional.

Apoio também é importante

É claro que nenhum desses gamers profissionais conseguiram chegar e se manter onde estão sem nenhum apoio financeiro. Se dedicar tantas horas por dia em um jogo eletrônico é uma tarefa difícil, que nem todos conseguem. Rotinas de trabalho, estudos, e outros compromissos, acabam por tornar o sonho de ser um gamer ainda mais distante para algumas pessoas.

Por isso, ficar de olho nas oportunidades de apoio é sempre a melhor opção. Lembrar-se também de que a questão mental depende da saúde física, e de que não adianta passar o dia todo jogando, com dores musculares, é algo extremamente importante. Por isso, cuidar da saúde como um todo é essencial para o sucesso dos gamers profissionais.