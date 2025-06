Black Desert Online comemora transferência de servidores no Brasil

A Pearl Abyss, desenvolvedora sul coreana da franquia Black Desert, assume oficialmente a publicação de Black Desert Online no Brasil e América do Sul a partir de hoje.

Para comemorar este marco, serão 21 dias de recompensas diárias, promoções em seus pacotes de jogo e bônus Hot Time – que afetam todos os aspectos, como experiência, habilidades e até drop de itens; disponíveis no jogo.

Novos Aventureiros do Brasil e América do Sul podem iniciar suas jornadas em Black Desert Online, agora administrado pela Pearl Abyss, por meio do novo site oficial e do Steam. Jogadores que já possuem contas criadas antes da migração poderão continuar jogando normalmente após realizar a transferência do serviço da RedFox Games para a Pearl Abyss também pelo site oficial.

Até 23 de setembro, todos os jogadores receberão uma diversas recompensas, como um Mascote exclusivo, título especial, mobília especial e um cupom de troca de armas. Assim que a transferência de conta for concluída, as recompensas serão entregues pelo Correio do jogo.

Entre as atividades comemorativas da mudança na publicação do jogo na América do Sul, está a promoção de desconto no Passe de Jogo e nos Pacotes Viajante, Explorador e Conquistador. Estes podem ser adquiridos no site oficial e na página do Steam.

Período da promoção

Site Oficial: De 22 de junho de 2022, após a manutenção, até 6 de julho de 2022, antes da manutenção

De 22 de junho de 2022, após a manutenção, até 6 de julho de 2022, antes da manutenção Steam: De 23 de junho de 2022, às 14h (horário de Brasília), até 7 de julho de 2022, às 14h (horário de Brasília)

Black Desert Online também anunciou uma série de recompensas de login a partir de hoje (23) até 20 de julho, em que itens especiais serão oferecidos diariamente. Os jogadores que entrarem no jogo de forma consistente durante esse período receberão itens exclusivos ao longo de 21 dias, incluindo o Mascote de Nível 3 Shudad, a Caixa de Traje Clássico e, no último dia, o Baú Premium de Arma e Traje.

Além disso, o jogo ativará semanalmente eventos Hot-Time, em que os Aventureiros terão a chance de obter bônus exclusivos para facilitar ainda mais sua evolução. Entre os bônus que ficarão disponíveis estão os de Experiência de Combate e de Habilidade, aumento na taxa de drop de itens e outros. A cada semana os bônus ficarão mais fortes. Durante esse período, o jogo promoverá diversos eventos para a comunidade.

Com essa mudança, a Pearl Abyss se torna responsável pelos direitos de publicação de Black Desert Online em todas as regiões pelo mundo, somando mais de 45 milhões de jogadores no PC, consoles e plataformas mobile.

Por fim, a desenvolvedora também revelou um vídeo especial, feito com cenas de clipes de Aventureiros espalhados pelo mundo, para comemorar a autopublicação de Black Desert Online em todo o mundo.

Para mais informações sobre o serviço de transferência de Black Desert Online na América do Sul, por favor visite o site oficial ou siga-nos nas redes sociais.