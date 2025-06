Eleve sua experiência de entretenimento doméstico com o roteador HUAWEI WiFi AX2

O consumo doméstico de mídias atingiu um recorde histórico. Com o tempo de exibição de vídeo ocupando quase um terço de nossos dias1, ter uma excelente configuração audiovisual em casa passou a ser algo obrigatório.

De mãos dadas com a necessidade de entretenimento em casa, ter um Wi-Fi poderoso e facilmente acessível também se tornou mais essencial do que nunca. O HUAWEI WiFi AX2 é um roteador Wi-Fi 6 que oferece velocidades mais rápidas, maior capacidade, e reduz o congestionamento de rede para que todos possam fazer streaming de seus programas favoritos sem se preocupar com baixas velocidades de download.

Wi-Fi 6

Com tecnologia Wi-Fi 6, o HUAWEI WiFi AX2 otimiza a rede quando vários dispositivos estão conectados, o que é perfeito para levar seu entretenimento doméstico ao próximo nível, seja acompanhando programas de TV favoritos, assistindo séries e filmes nos serviços de streaming, ou jogando – todos os dispositivos continuarão a receber uma conexão Wi-Fi rápida e confiável. A tecnologia por trás do Wi-Fi 6 simplifica e oferece mais qualidade para a família moderna, que tem vários aparelhos simultaneamente conectados à internet e uma casa construída para entretenimento.

HarmonyOS Mesh+

O HUAWEI WiFi AX2 inclui o HarmonyOS Mesh+, um termo geral que abrange vários recursos de rede de roteamento da HUAWEI. Com o sistema, você pode combinar roteadores da marca para formar uma rede Wi-Fi colaborativa, permitindo maior estabilidade e uma melhor experiência do usuário. Ao assistir o mais recente filme disponível em sua plataforma de streaming favorita, a preocupação de pausas contínuas é coisa do passado.

Os roteadores distribuídos em mesh fornecem cobertura Wi-Fi por meio de rede multi node, onde os dispositivos conectados podem procurar livremente o ponto com o melhor sinal para transmissão de dados. No entanto, os algoritmos que permitem que os nodes entreguem o sinal são geralmente baseados apenas em sua intensidade, e não na demanda de cada dispositivo. Por exemplo, ao sintonizar um programa em streaming em HD, o Wi-Fi se conectará ao Wi-Fi mais forte em vez daquele que tiver a potência ideal para seu funcionamento, impactando a experiência do usuário com buffering frequente.

O HUAWEI WiFi AX2 também possui Super Seamless Roaming, incluído no HarmonyOS Mesh+. O recurso usa sete algoritmos de roaming para garantir que seu dispositivo alterne facilmente entre pontos de acesso enquanto você anda pela casa, o que significa que você pode fazer streaming onde quer que esteja, sempre com a melhor conexão possível.

HUAWEI AI Life app

O aplicativo HUAWEI AI Life vem pré-instalado no roteador, facilitando o gerenciamento de roteadores e dispositivos conectados para uma experiência mais amigável. O aplicativo possui um sistema de gerenciamento de Wi-Fi visualizado2, que permite selecionar o modo de Wi-Fi, detectar a intensidade do sinal, permitir conexões de convidados, configurar controles dos pais e muito mais.

O controle parental possibilita que você possa proteger seus filhos de possíveis ameaças online, mesmo quando não estiver em casa.

Com alguns toques em seu telefone, o HUAWEI WiFi AX2 pode bloquear sites inadequados e gerenciar o tempo gasto online. Esse recurso também significa que o usuário pode ter certeza de que enquanto seus filhos assistem vídeos na Internet ou fazem streaming de suas músicas favoritas, eles estarão protegidos.

Proteção da privacidade e segurança

A segurança cibernética é essencial quando se trata de streaming de música ou vídeos. O HUAWEI WiFi AX2 auxilia na proteção da privacidade do usuário por meio de poderosas funções de defesa.

O HUAWEI WiFi AX2 pode distinguir entre senhas incorretas inseridas por um usuário e tentativas realizadas por bots ou hackers e, caso o número exceda um limite definido, o roteador impede que o dispositivo se conecte por um período de tempo. Com o HUAWEI WiFi AX2, você pode estar seguro sabendo que os dispositivos de sua família estão bem protegidos contra ataques de força bruta, para que possam continuar aproveitando a conexão sem se preocupar.

Além disso, os usuários podem definir listas de bloqueio e listas de confiança, para sinalizar os dispositivos permitidos na rede Wi-Fi e limitar o acesso à uma lista de dispositivos confiáveis ​​para proteger ainda mais a privacidade e a segurança do usuário.

Portas WAN/LAN

Sempre visando uma melhor experiência do usuário, o HUAWEI WiFi AX2 oferece uma solução para um problema que a marca detectou: muitos clientes confundem as entradas WAN e LAN, provocando problemas de conectividade. Sendo assim, o roteador traz a solução por meio de três entradas adaptativas3 ​​que distinguem automaticamente entre os cabos WAN e LAN, o que significa que você pode conectar um cabo em qualquer uma das portas, tornando a configuração simples.

Disponibilidade

O HUAWEI WiFi AX2 é vendido e entregue desde abril pelo preço sugerido de R$ 449,00 nos revendedores parceiros da Huawei: Submarino, Americanas, Amazon e Fast Shop. Para mais informações, acesse a página no site oficial: Huawei WiFi AX2.