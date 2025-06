Google lança Relatório de Transparência de Anúncios Políticos no Brasil

O Google disponibilizou na quinta-feira (23/6) o Relatório de Transparência de Anúncios Políticos , uma página criada para oferecer mais detalhes sobre a publicidade política exibida nas plataformas da empresa. O endereço reúne informações atualizadas constantemente sobre os anúncios comprados por meio das plataformas de publicidade da companhia, o Google Ads e o Display & Video 360, desde 17 de novembro de 2021. Nesta data, o Google atualizou sua política e passou a exigir a verificação de anunciantes interessados em campanhas políticas. O Relatório vai incluir dados sobre quaisquer anúncios que mencionem candidatos, partidos políticos e governantes eleitos no nível federal.

O Brasil é a 9a região do mundo a lançar o Relatório, que ganhou em junho uma interface amigável, de fácil navegação, e uma série de novas ferramentas e recursos para acessar e classificar informações sobre anúncios e anunciantes, incluindo dados mais granulares para gastos e exibições de publicidade (impressões). No site, uma caixa de busca permite a pesquisa sobre os anúncios e os anunciantes por país, por horário e formato. É possível navegar pelas abas Anúncios e Insights, verificar anúncios por número de exibições e pelo valor investido, além de visualizar as imagens ou vídeos que compõem os anúncios.

O lançamento oficial sobre a novidade ocorreu por meio do Blog do Google Brasil . A publicação pode ser lida abaixo:

—

Apoiando as Eleições com mais transparência na publicidade política

Em 2022, milhões de brasileiros participarão das Eleições e, ao longo dos últimos meses, diferentes equipes do Google e do YouTube têm se esforçado muito para oferecer a melhor experiência relacionada ao pleito para as pessoas que utilizam nossas plataformas.

Como parte desse esforço, nós renovamos nossa parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para, entre outras ações, exibir informações oficiais relacionadas às Eleições na Busca do Google. Nós também lançamos uma nova política de integridade eleitoral no YouTube , que tem nos ajudado a remover conteúdo que dissemina alegações falsas de fraude nas eleições de 2018 e também oferecemos R$ 1,5 milhão por meio do Google.org , nosso braço filantrópico, para organizações que promovem mais diversidade na política.

Desde o ano passado, também temos trabalhado para ampliar a transparência na publicidade política no Brasil, por meio da expansão do alcance do nosso Relatório de Transparência de Anúncios Políticos. Hoje, estou muito feliz em anunciar que o Brasil será a nona região a lançar o Relatório, depois de Austrália, Estados Unidos, Índia, Israel, Nova Zelândia, Reino Unido e Taiwan.

O site do Relatório já está no ar e mostra informações relevantes sobre os mais de 1.500 anúncios políticos que rodaram por meio do Google Ads e Display & Video 360, tanto em plataformas do Google, como YouTube, e em nossa rede de sites parceiros. As campanhas incluídas no Relatório são aquelas exibidas a partir de novembro de 2021, quando nós atualizamos nossa política de conteúdo político do Google Ads e passamos a exigir que qualquer pessoa interessada em rodar anúncios políticos em nossas plataformas passasse por um processo de verificação de anunciantes .

O Relatório vai incluir anúncios que mencionam partidos políticos e candidatos a cargos de nível federal no Brasil. Para entender mais detalhes sobre como vai funcionar o Relatório de Transparência de Anúncios Políticos, veja as respostas às perguntas mais frequentes e acesse nossa Central de Ajuda .

Nós atualizamos recentemente o Relatório de Transparência globalmente com uma nova experiência, que tornou o site mais fácil de navegar e que destaca ferramentas para acessar e classificar informações sobre anúncios e anunciantes. Essa atualização inclui dados mais granulares sobre os anunciantes — como insights a respeito dos gastos com publicidade e número de exibições — além de novos recursos de visualização que permitem filtrar dados de acordo com parâmetros de segmentação de público (targeting), localização e formato. Esta nova experiência estará disponível para os brasileiros já no lançamento.

Queremos que os anúncios exibidos em nossas plataformas sejam transparentes e acessíveis para que vozes diversas possam debater questões importantes abertamente. Sabemos que a publicidade on-line tem um papel central no processo eleitoral nas democracias de todo o mundo, oferecendo aos candidatos a oportunidade de compartilhar suas mensagens e propostas com os eleitores. Isso porque a internet tem conectado candidatos a um número cada vez maior de pessoas a um custo mais acessível.

No entanto, ao mesmo tempo em que o uso do digital cresceu, surgiram preocupações sobre como evitar o risco de interferência indevida no processo eleitoral. Por isso, em 2017, o Google assumiu um compromisso global de lançar o Relatório de Transparência de Anúncios Políticos para dar mais clareza sobre quem promove campanhas políticas por meio de nossas plataformas de publicidade.

O Relatório de Transparência de Anúncios Políticos faz parte de nossos esforços para dar mais visibilidade sobre o que acontece em nossas plataformas para nossa comunidade de usuários. Em 2010, lançamos nosso primeiro Relatório de Transparência com o objetivo de fomentar conversas importantes sobre a relação entre governos, empresas e o livre fluxo de informações na internet. Ao longo dos anos, criamos outros Relatórios de Transparência, incluindo o de publicidade política que estamos expandindo com a entrada do Brasil hoje, e outro focado na moderação de conteúdo no YouTube .

O Relatório seguirá no ar após o pleito e, com este lançamento, esperamos contribuir com mais uma importante camada de transparência nas próximas eleições no Brasil e reforçar nosso compromisso de apoiar a integridade eleitoral nos países ao redor do mundo.