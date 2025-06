Veja os pilotos da F1(R) 2022 ‘Adivinharem as Classificações’ no EA SPORTS™ F1(R) 22

A Codemasters® e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), em parceria com a Formula 1®, lançaram hoje a Classificação de Pilotos para o dia do lançamento do EA SPORTS F1® 22, em 1º de julho para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC. Com filmagem em Baku e no Canadá com a escalação de 2022, os companheiros de equipe se reuniram para o desafio ‘Adivinhe a nota’, com câmeras rodando para capturar todos os momentos, incluindo a revelação da nota. As classificações dinâmicas no modo Minha Equipe do jogo serão atualizadas ao longo das corridas, refletindo a ação e o drama dentro e fora da pista.

Pela primeira vez, a Codemasters mudou o algoritmo, com estatísticas mais representativas da forma atual de um piloto e menos dependentes de seu legado. Os especialistas da Fórmula 1® Anthony Davidson, David Croft e Alex Jacques também colaboraram com o estúdio para olhar além dos dados puros e separar o homem da máquina. As notas para o dia do lançamento são compiladas até o FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022. As classificações dinâmicas são divididas em quatro categorias juntamente com uma pontuação geral. As categorias são:

Experiência (EXP): Essa é baseada no número de partidas de corrida que um piloto tem ao longo de sua carreira

Pilotagem (PIL): A capacidade do piloto de percorrer o pelotão e terminar em uma posição melhor do que onde começou

Atenção (ATE): Atenção total às regras é a palavra-chave aqui. Punições do mundo real afetarão a pontuação nesta categoria

Ritmo (RIT): Beneficia aqueles que se aproximam dos tempos mais rápidos de qualificação e volta de corrida. Um piloto batendo em seu companheiro de equipe também é levado em consideração

Nota Geral (NOT): A combinação das quatro categorias anteriores. Essa nota geral aumentará e diminuirá ao longo da temporada com base no desempenho

“Agora um pilar para outros títulos da EA SPORTS, nossa Classificação de Pilotos dinâmica continua a mexer com as emoções dos pilotos, e é ótimo ver a camaradagem e as brincadeiras entre os companheiros de equipe”, disse Paul Jeal, Diretor Sênior de Franquias de F1 na Codemasters. “Nosso novo painel de especialistas em F1 trabalhará em estreita colaboração conosco para garantir que o F1 22 reflita o que acontece na pista, e sabemos que as atualizações movimentarão ainda mais o debate ao longo da temporada”

A Classificação de Pilotos Completa no jogo F1® 22 para o lançamento são:

A Classificação de Pilotos do F1® 22 é um elemento-chave do Minha Equipe, o modo de jogo do proprietário-piloto. Novidade para 2022, Minha Equipe agora inclui três pontos de partida: Iniciante, Desafiante intermediário e Candidato ao título, permitindo que os jogadores e jogadoras decidam se querem trabalhar de baixo até o topo ou buscar a vitória logo de cara.

F1® 22 será lançado em 1º de julho de 2022 para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC via Origin, e Steam. Os jogadores e jogadoras podem reservar a F1® 22 Champions Edition (apenas digital) para obter conteúdo adicional e três dias de acesso antecipado.*

Para mais notícias sobre F1® 22, acesse o site oficial do jogo da Formula 1® e siga nas redes sociais oficiais no Instagram, Twitter, e YouTube.

*CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES SE APLICAM. VEJA https://www.ea.com/en-gb/games/f1/f1-22/game-offer-and-disclaimers PARA DETALHES.