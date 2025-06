Cinco pontos que mostram como o Samsung Galaxy A53 5G traz inovações reais para todos

O novo Galaxy A53 5G* democratiza inovações Galaxy, como um processador absurdo, conexão com internet 5G, tela grande e nítida, design elegante e uma bateria de até dois dias de duração1.

Nesta lista, a Samsung detalha cinco pontos que mostram como o smartphone Samsung Galaxy A53 5G traz inovações reais para todos.

Processador absurdo

O Galaxy A53 5G utiliza um processador de apenas 5 nanômetros, um dos menores do mercado – quanto menor esse número, mais rápido e mais eficiente, em termos de consumo de bateria, é o processador. Ele foi desenvolvido para que você possa realizar múltiplas tarefas sem interrupções ou engasgos do dispositivo. O A53 5G conta ainda com 8 GB de RAM e compatibilidade com o RAM Plus2, um recurso que aloca virtualmente até 8GB da memória interna de 128 GB do A53 5G3 à memória RAM do smartphone.

Essa função lê seus padrões de uso e oferece RAM virtual extra para dar um impulso adicional ao processamento do smartphone. Desta forma, os aplicativos abrem e respondem ao toque de maneira mais rápida, garantindo uma performance excelente do dispositivo para fazer videochamadas, jogar, assistir aulas online ou apenas se divertir com filmes, séries e jogos.

2 dias de bateria

A absurda bateria de 5.000mAh4 pode durar por até dois dias, o que significa mais tempo para você curtir séries, filmes e jogos, fazer fotos e vídeos e aproveitar o seu smartphone Galaxy A53 5G da maneira que você preferir, sem ter de se preocupar em carregá-lo.

Além disso, o Galaxy A53 5G também conta com suporte ao carregador super-rápido de até 25W5, que completa a carga da bateria de forma mais ágil que carregadores tradicionais.

5G

A conexão 5G segue em expansão pelo Brasil e o smartphone Samsung Galaxy A53 5G vem preparado para ela. Com essa internet ultrarrápida, você poderá curtir streamings de séries, filmes e jogos online de maneira fluída, com qualidade e sem quedas ou interrupções.

Tela grande e imersiva

Com a tela FHD+ Super AMOLED de 6,5 polegadas6 do Galaxy A53 5G, você poderá ver detalhes e cores vibrantes e vívidos, em uma visão cinematográfica do seu mundo.

O display do A53 5G também conta com taxa de atualização de 120 Hz7. Esta alta taxa de atualização resulta em um visual mais nítido, sem quebras, com movimentos suaves e muito mais fluídos, o que é perfeito para jogos cheios de ação. Além disso, a Samsung oferece tecnologias para que a sua experiência móvel seja sempre confortável, como a proteção para conforto ocular, ou Eye Comfort Shield.

Design elegante

O Galaxy A53 5G conta com um design elegante, charmoso e fino, criado para se destacar. Suas bordas arredondadas integram o conjunto de câmeras de maneira fluída, enquanto o corpo do dispositivo se mantém fino e simétrico mesmo com a bateria de longa capacidade do smartphone. Tudo isso torna o Galaxy A53 5G elegante e funcional.

Conheça mais sobre o smartphone Galaxy A53 5G no site oficial da Samsung.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

1 Estimado em relação ao perfil de uso de um usuário médio/típico. Avaliado de forma independente pela Strategy Analytics entre 20/01/2022 a 31/01/2022 no Reino Unido com versões de pré-lançamento do SM-A536 e SM-A336 na configuração padrão usando redes LTE e 5G Sub6 (NÃO testado em rede 5G mmWave). A duração real da bateria varia de acordo com o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de vezes carregado e muitos outros fatores.

2 RAM Plus é uma tecnologia que usa parte da memória interna do smartphone como memória RAM (memória virtual), para melhorar o desempenho dos aplicativos. É necessário ter espaço disponível na memória interna.

3 A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software.

4 Valor típico testado em condições de laboratório de terceiros. Um valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob a norma IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 4.860mAh.

5 Carregador de parede de 25W vendido separadamente; use apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Para evitar ferimentos ou danos ao seu dispositivo, não use baterias, carregadores ou cabos incompatíveis, gastos ou danificados. Habilita carregamento Super Fast Charging de até 25W. Para obter mais informações sobre o seu dispositivo, visite www.samsung.com.

6 Medido na diagonal, o tamanho da tela é de 6,5″ no retângulo completo e 6,3″ nos cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera.

7 A taxa de atualização do display se ajusta com base no conteúdo que você está visualizando.