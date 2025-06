Da aurora ao crepúsculo: veja cinco dicas de como manter sua família segura no on-line

O trabalho remoto, o ensino à distância e os processos de digitalização são um caminho sem volta. Em um cenário cada vez mais digital, passamos mais tempo conectados. Entramos na rede por volta das 8h33 da manhã e desconectamos às 22h13, de acordo com uma pesquisa realizada pela NordVPN, especialista em cibersegurança.

O estudo aponta que, no total, passamos cerca de 91 horas semanais, o que equivale a quase quatro dias na internet. Categorizando, 19 horas semanais são dedicadas ao trabalho, e as 72 horas restantes para entretenimento. O levantamento da NordVPN ainda indica que 43,5% dos usuários dependem da internet para a maioria de seus hobbies: assistir a filmes e séries em streaming alcança o tempo de 13h37, semanalmente; o YouTube também é um companheiro, são quase 13h, bem como as mídias sociais como Instagram, Facebook e TikTok, que representam um pouco mais de 12 horas na semana.

Todo esse tempo on-line abre portas par

a a vulnerabilidade e os possíveis ataques virtuais. É preciso tomar cuidado não apenas com o conteúdo que as crianças assistem, por exemplo, mas também com ameaças que a internet pode trazer para dentro de sua casa, quando você estiver trabalhando ou assistindo a um filme em companhia da família.

Sendo assim, pensei em cinco dicas de gadgets para proteger você e sua família de ciberataques:

Capa de webcam: passamos grande parte de nossas vidas diárias na frente de webcams, então, sequestrá-las faz todo o sentido para os hackers. Se sua webcam for deixada desprotegida um criminoso pode invadir seu dispositivo, roubar suas informações privadas e observar você assistindo a vídeos do YouTube ou até mesmo se despindo, se quiser. É possível bloquear sua webcam com fita adesiva. No entanto, uma tampa deslizante ficará mais elegante e facilitará o uso do equipamento quando precisar. O acessório é um pequeno presente de alto impacto. E esse pequeno presente de segurança cibernética ajudará a proteger seus entes queridos de se exporem acidentalmente ao mundo. Óculos antivigilância: alguns modelos simplesmente obscurecem os olhos, enquanto outros emitem luz infravermelha para obscurecer o rosto e a identidade da vigilância e do reconhecimento facial em câmeras de CFTV (Circuito Fechado de Televisão). Os óculos antivigilância são feitos de um material que reflete a luz infravermelha encontrada em câmeras do tipo e fotos tiradas com flash. Ao cobrir a maior parte do rosto em fotos com luz branca ofuscante, esses tons tornam a pessoa relativamente anônima em fotografias e vídeos gravados com flash de câmera — perfeito para uma vida no modo furtivo. Capa de tela de privacidade para evitar hackers visuais: se a ideia de um estranho aleatório observar você verificando seu e-mail não parece assustadora o suficiente, pense em alguém espionando suas fotos particulares ou as credenciais bancárias que digita ao pagar suas contas ou fazer compras on-line. Um protetor de tela adesivo ajudará a proteger suas informações de olhares indiscretos. Esse acessório tem uma lente polarizada para “apagar” as vistas laterais, o que significa que se algum estranho bisbilhoteiro tentar dar uma olhada na tela ele não poderá ver nada. Você será o único com uma visão completa da ação. Unidade USB criptografada para transportar arquivos confidenciais: armazenar e transportar com segurança seus dados confidenciais, com uma unidade flash USB com criptografia baseada em hardware integrado é uma boa solução. Graças à criptografia de software ou hardware, os arquivos armazenados em um disco rígido USB criptografado não podem ser acessados. As unidades USB criptografadas vêm em diferentes capacidades, designs e preços, então, você não terá problemas para encontrar a perfeita para dar a alguém. Dado de senha: criar senhas fortes é uma obrigação para manter seus dados privados protegidos contra criminosos cibernéticos. No entanto, é mais fácil falar do que fazer, especialmente quando você precisa criar uma senha longa, complexa e memorável para cada uma de suas contas on-line. Com o dado você pode criar senhas poderosas e exclusivas de forma divertida. Os números de um a seis que aparecem em cinco rolos desse dado são montados como um número de cinco dígitos, que é, então, usado para procurar uma palavra em uma lista. Ao gerar várias palavras em sequência uma senha forte pode ser criada aleatoriamente.

Computadores, tablets, celulares são também, e com mais frequência, ferramentas de trabalho e lazer, seja para pagamentos e praticidades, até entretenimento, mas nem por isso a segurança deve ser deixada de lado. Manter a atenção com o conteúdo recebido, como anexos e links, e verificar o remetente, são cuidados que valem sempre.

* Por Daniel Markuson, especialista em cibersegurança e privacidade digital da NordVPN, empresa especializada em soluções de privacidade, segurança e rede privada virtual (VPN) — e-mail: [email protected] .