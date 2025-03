Novo aplicativo da Epson permite configurar, imprimir e digitalizar a partir do tablet ou smartphone

Inovação não se resume apenas a gerar avanços tecnológicos aos produtos, mas também se propõe a melhorar a experiência dos usuários, impactando de forma positiva sua qualidade de vida. Pensando nisso, a Epson, líder global em impressão e projeção de imagens, desenvolveu o novo aplicativo Epson Smart Panel® para dispositivos móveis, capaz de configurar e gerenciar suas impressoras e scanners a partir de tablets e smartphones, dispensando o tradicional computador.

Com interface intuitiva, o aplicativo transforma os dispositivos móveis iOS® ou Android™ em um centro de controle para impressoras e scanners. A ferramenta permite configurar a impressora, acessar manuais de usuário e vídeos explicativos. Basta ligar o equipamento Epson conectado à rede Wi-Fi ou por Wi-Fi Direct para iniciar o passo-a-passo para a configuração.

“A Epson tem a tradição de orientar o desenvolvimento de produtos e serviços para apoiar pessoas e otimizar processos. Entendemos que, hoje, por mais moderno, bonito ou eficiente que seja o equipamento, ele só constituirá verdadeiramente uma solução para o usuário se for acessível e alinhado ao comportamento e ao ritmo de vida do consumidor”, afirma Esther Hamoui, gerente sênior de produtos da Epson.

Funcionalidades

O Epson Smart Panel® possui uma interface personalizável de fácil navegação, com menu de tarefas e funções para múltiplos usuários. Entre as diversas possibilidades de uso, o aplicativo permite a criação de montagens de fotos, livros para colorir e cartões comemorativos. Com o Epson Smart Panel®, também é possível imprimir documentos salvos nos principais serviços de armazenamento em nuvem, como iCloud, Box, Dropbox, Google Drive ou OneDrive.

Digitalização

Os recursos do app permitem salvar diretamente no dispositivo as fotos e documentos digitalizados na impressora EcoTank® ou nos scanners Epson. De maneira inversa, também é possível capturar documentos pela câmera do dispositivo, editar e enviar para impressão.

Suporte e manutenção

O aplicativo simplifica a configuração das impressoras diretamente pelo celular, por meio de um passo-a-passo. As instruções de operação e as funcionalidades são demonstradas por meio de tutoriais em vídeo. A plataforma permite ainda buscar orientações de suporte técnico e registrar o equipamento, para a obtenção de garantia estendida.

Como obter o Epson Smart Panel®

O aplicativo da Epson é totalmente gratuito e deve ser baixado diretamente em dispositivos móveis, por meio da Google Play Store, para usuários de dispositivos Android, ou na App Store, para usuários de dispositivos com sistema operacional iOS.