Conheça e ative os métodos de desbloqueio e deixe seu Samsung Galaxy ainda mais seguro

Os smartphones são parte do nosso dia a dia, ajudando a nos comunicar, nos divertir e até trabalhar. Nele, armazenamos nossas fotos, aplicativos e até arquivos sensíveis.

Por isso, quando o assunto é segurança, a Samsung preza pela maior camada de proteção, com tecnologia de ponta diretamente do chip, garantindo que dados, informações e o próprio dispositivo estejam seguros.

Os smartphones Samsung Galaxy contam com diversos métodos de desbloqueio. Desde senha alfanumérica até dados biométricos, como o registro de digital e o reconhecimento facial, estes mecanismos garantem mais segurança e proteção aos dados e arquivos do usuário.

Confira abaixo como aumentar o nível de segurança dos smartphones Galaxy com os métodos de bloqueio disponíveis.

Como trocar o método de desbloqueio do seu Samsung Galaxy

Acesse Configurações Depois, Tela de Bloqueio Insira seu método de bloqueio atual para liberar Clique em Tipo de bloqueio de tela

Agora você pode escolher quais métodos quer utilizar para desbloquear o smartphone. Os Galaxy S22 5G*1 ou os novos Galaxy A — A33 5G*, A53 5G* e A73 5G* — contam, por exemplo, com reconhecimento facial, digital, padrão, PIN e senha, mas isso pode variar de modelo para modelo, uma vez que alguns dispositivos podem não ter alguns destes recursos.

Confira abaixo os métodos disponíveis nos Samsung Galaxy.

Padrão

O desbloqueio por Padrão permite liberar o seu Samsung Galaxy desenhando uma figura geométrica na tela. O padrão é desenhado em uma grade de nove pontos e pelo menos quatro pontos devem formar uma figura feita por linhas que não podem se sobrepor ou se repetir.

PIN

O método PIN permite desbloquear o seu Samsung Galaxy com uma série de números. Este código deve ter no mínimo quatro e no máximo 16 números. O PIN pode ser utilizado em aplicativos de banco.

Tenha ciência, no entanto, que código de números repetidos ou seguidos (como 0000, 1234 ou 4321) não são recomendados e oferecem pouca segurança.

Senha

O método Senha usa uma combinação de caracteres para oferecer segurança de nível alto ao smartphone. A senha deve ter de quatro a 16 caracteres e conter pelo menos uma letra. É possível inserir símbolos (como #, $ e %) e números para tornar a senha ainda mais segura. Assim como o PIN, o método de senha também pode ser usado em aplicativos bancários.

Impressões digitais

O reconhecimento por impressões digitais utiliza as características únicas dos dedos de cada pessoa para desbloquear o smartphone. Este método é muito seguro e conveniente, uma vez que é preciso apenas posicionar o dedo no dispositivo para liberá-lo.

Para utilizar as impressões digitais, é preciso configurar um segundo método de desbloqueio, como o PIN, senha ou padrão. Este método de backup oferece maior segurança e é utilizado em circunstâncias especificas, por exemplo, quando o dispositivo é reiniciado.

O registro das digitais é realizado em outro ambiente dentro das configurações do dispositivo, que fica em Configurações, Biometria e Segurança, Impressões digitais.

É possível adicionar até quatro impressões digitais, o que dá mais conforto ao usuário, que pode utilizar mais de um dedo ou dedos das duas mãos para desbloquear o smartphone.

Lembre-se de ativar a opção Desbloquear com digitais para permitir este método de desbloqueio.

Rosto

O reconhecimento facial utiliza o contorno do seu rosto para desbloquear o Samsung Galaxy. Depois que o rosto é registrado no dispositivo, basta olhar para a câmera selfie para desbloquear a tela. Este método é incrivelmente conveniente, mas oferece menos complexidade do que a biometria de digital.

Assim como as impressões digitas, o cadastro do reconhecimento fácil requer um segundo método de desbloqueio de backup e o cadastro dele também é feito em outro ambiente: Configurações, Biometria e Segurança, Reconhecimento facial.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

Conectada às questões de inovação tecnológica e consumo sustentável, a Samsung não fornece mais o carregador de tomada na caixa do produto (apenas o caso USB-C), porém, na compra dos aparelhos elegíveis, o consumidor tem direito a resgatar gratuitamente um carregador de tomada. O resgate poderá ser solicitado em até 30 dias a partir da emissão da Nota Fiscal. A entrega será feita no endereço do consumidor. Consulte o regulamento completo em www.samsungparavoce.com.br.