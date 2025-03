NVIDIA anuncia promoção de GeForce RTX com ‘Ghostwire Tokyo’ e ‘DOOM Eternal’

A tecnologia NVIDIA Reflex continua a ganhar adesão dos jogadores e este mês teremos quatro novos jogos adicionando a tecnologia de redução de latência e mais um a caminho.

Os jogadores que desejam desfrutar das tecnologias GeForce RTX, como o NVIDIA Reflex, podem aproveitar o novo pacote Face Your Demons , que inclui cópias de Ghostwire: Tokyo e os aclamados DOOM Eternal e DOOM Eternal: The Ancient Gods – Parte um e dois com DLCs, que possuem valor de R$697,34 (US$ 129,97), a promoção é válida até o dia 1 de agosto e os compradores terão até o dia 1 de setembro para resgatar os jogos em suas contas .

Nova promoção! Compre placas GeForce RTX, ganhe Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal e muito mais!

A NVIDIA traz uma grande novidade com um novo pacote promocional GeForce RTX Face Your Demons . As placas de vídeo, desktops e laptops da série GeForce RTX 30 estão reabastecidas para jogar . A partir de hoje, os jogadores que comprarem uma GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, ou um desktop ou laptop equipados com essas placas de parceiros participantes receberão um incrível pacote de quatro jogos da Bethesda Softworks , no valor de R$ 697,34 (US$ 129,97).

Estão incluídos no pacote:

Reflex chega com 4 novos jogos e mais um a caminho!

O NVIDIA Reflex é usado por mais de 20 milhões de jogadores a cada mês, e a adesão de jogos está acelerando rapidamente; somente este mês, quatro títulos populares adicionaram NVIDIA Reflex, e há ainda mais a caminho.

O NVIDIA Reflex reduz a latência do sistema para melhorar a competitividade dos jogadores, permitindo que eles adquiram alvos mais rapidamente, reajam em um menor espaço de tempo e aumentem a precisão da mira simplesmente ativando o NVIDIA Reflex nas configurações de um jogo. Reflex é uma tecnologia da NVIDIA relativamente nova, mas já é uma das mais rápidas aderidas, com integrações já disponíveis nos maiores jogos e franquias .

Este mês, quatro novos jogos Reflex já estão disponíveis e mais um chega em breve, incluindo:

Deep Rock Galactic , que recebe uma atualização de redução de latência de até 36%. O jogo também suporta NVIDIA DLSS e NVIDIA DLAA.

, que recebe uma atualização de redução de latência de até 36%. O jogo também suporta e NVIDIA DLAA. LEAP , que obtém uma atualização de redução de latência de até 50%. O jogo também suporta DLSS.

, que obtém uma atualização de redução de latência de até 50%. O jogo também suporta DLSS. ICARUS , que recebe um upgrade de redução de latência de até 48%. O jogo também suporta DLSS e Ray Tracing .

, que recebe um upgrade de redução de latência de até 48%. O jogo também suporta DLSS e . Nine to Five , que recebe uma atualização de redução de latência de até 30%.

, que recebe uma atualização de redução de latência de até 30%. Warhammer 40.000: Darktide , que deve ser lançado com NVIDIA Reflex, DLSS e Ray Tracing.

Mais Reflex em monitores e mouses

Não só o Reflex está presente nos melhores jogos competitivos, mas a tecnologia de redução de latência também é suportada nos Monitores G-SYNC com Reflex que oferecem as mais altas taxas de atualização com excelente clareza de imagem, bem como mouses gamers com Reflex . Jogos, monitores e mouses Reflex trabalham em conjunto para medir a latência completa do sistema de ponta a ponta.

Os novos monitores Reflex G-SYNC incluem:

AGON PRO AG274QG da AOC , uma tela G-SYNC ULTIMATE de 27 polegadas, 240Hz, 2560×1440, com suporte NVIDIA Reflex.

, uma tela G-SYNC ULTIMATE de 27 polegadas, 240Hz, 2560×1440, com suporte NVIDIA Reflex. ViewSonic Gaming ELITE XG321UG , uma tela de 32 polegadas, 144Hz, 3840×2160 G-SYNC ULTIMATE Mini-LED, 1152 full-array escurecimento local com certificação NVIDIA Reflex e VESA DisplayHDR 1400 , a mais alta atualmente disponível, garantindo uma imagem HDR incrivelmente vívida e brilhante.

Os novos mouses Reflex incluem: