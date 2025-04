Smartphones Doogee S89 com bateria de 12000mAh e carga rápida de 65W é lançado oficialmente

O premiado smartphone Doogee série S89 está sendo lançado hoje, 22 de agosto, no AliExpress e Doogeemall. A série S89 é o mais recente smartphone robusto do fabricante chinês e vem com uma poderosa bateria de 12.000mAh. A empresa afirma que é o primeiro e único telefone robusto que será enviado com um carregador de 65W.

Por ter uma bateria grande, o S89 é um sonho tornado realidade para os amantes da vida selvagem. A série S89 oferece três a cinco dias de uso ativo, dependendo dos hábitos do usuário. Isso é incrível para motoristas de longa distância, campistas hardcore e pessoas off the grid (fora da rede). Ele também lhe dará autonomia incrível em outras atividades também. Por exemplo, você pode obter até 16 horas de jogo com uma única carga, 18 horas em streaming e muito mais, visite a série oficial S89 para saber mais.

A alimentação de uma bateria tão grande requer a ferramenta certa para o trabalho. O S89 Pro estabelecerá um recorde de ser o primeiro telefone robusto a ser fornecido com um carregador rápido de 65W. Ele pode carregar a bateria de 0 a 100% em apenas duas horas.

Uma coisa que torna esta série única é o seu efeito de luz RGB comercializado como “luz de respiração”. É uma backlight como no “Nothing Phone”, mas com mais opções de personalização, funções e cores. Tudo, desde cores claras, padrões e velocidade, são algumas das opções que um usuário pode ajustar ao seu gosto. Assim como no “Nothing Phone”, o efeito de luz de respiração pode ser atribuído a funções do telefone, como chamadas recebidas e notificações, ou apenas sincronizá-lo com música como um equalizador.

Além dos dois recursos principais mencionados acima, os outros recursos da série S89 incluem uma configuração de três câmeras na parte traseira, chipset MediaTek Helio P90, 8 GB de RAM até 256 GB de ROM, NFC, Android 12 OS, IP68, classificações IP69K, MIL -Certificação STD-810H, botão personalizado, carregamento reverso e muito mais.

A série S89 será lançada hoje no AliExpress e Doogeemall. Como parte de um programa de descontos, a série S89 terá seus preços reduzidos por tempo limitado.

De hoje a 26 de agosto, ambos os dispositivos desta série terão um desconto de 50% no preço. O S89 Pro será vendido por US$ 229,99, em vez do preço original de US$ 459,98. Após o desconto, o preço da versão padrão cairá para $ 199,99 USD de $ 399,98 USD. Se você estiver entre as primeiras 200 pessoas a fazer um pedido, poderá obter um cupom de $ 10 para um desconto adicional em sua compra.

Apenas um lembrete, a oferta de desconto está disponível apenas entre hoje e 26 de agosto. Após o prazo, os smartphones voltarão aos seus preços originais.

Por fim, serão anunciados os vencedores do sorteio. Para saber mais sobre o produto, clique aqui para visitar a página oficial da série S89.

Assista ao vídeo promocional da série Doogee S89 aqui: Doogee S89 Pro – Luz de respiração multicolorida | Bateria Monster 12000MAH | 65W Hipercarga