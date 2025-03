A Geradora incorpora solução baseada em Inteligência Artificial com apoio da Brasoftware

Com mais de 35 anos de atuação no segmento de aluguel de equipamentos, a empresa A Geradora atende a diversos mercados, sendo líder na locação de geradores em inúmeros seguimentos de atuação como: Indústria, Comercio e Serviço, Eventos, Óleo & Gás, dentre outras necessidades de mercado. Com uma frota composta por mais de mil compressores de ar, 2 mil torres de iluminação e 3.500 geradores de energia, A Geradora conta com uma equipe dedicada à manutenção periódica destes equipamentos e ao atendimento a clientes, tendo a necessidade de mais agilidade e dinamismo no trabalho em campo.

Para apoiar A Geradora neste importante processo de transformação digital, a Brasoftware – que já é parceira da empresa desde 2009 – estabeleceu um projeto de chatbot com IA Generativa, que pode ser acessado pelo celular pelos colaboradores, que agora podem buscar informações para a manutenção dos equipamentos, utilizando linguagem natural e encontrando as respostas de forma rápida e acessível. Curiosamente, a ferramenta havia sido elaborada para otimizar os processos do departamento de Recursos Humanos. Com a digitalização dos processos da empresa e o mapeamento das ocorrências padrão, e a necessidade de consulta de um grande acervo técnico (repositório de arquivos) em caso de pane nos equipamentos, ocorreu a ideia de implantar o Brasoftware Neural.

Utilizada pela equipe de centralização (que está no primeiro nível de atendimento, quando um chamado é aberto), pelo atendimento à assistência técnica e pelo consultor de treinamento, a solução vem sendo treinada periodicamente, ampliando ainda mais o conhecimento da IA do Brasoftware Neural. ‘‘A busca de dados por meio de Linguagem Natural possibilita um aumento expressivo na eficiência das pessoas e na competitividade das empresas. Com essa visão, customizamos a IA da A Geradora, incorporando conhecimentos proprietários e ajustando hiperparâmetros. Os usuários também contribuem muito, pois fornecem feedbacks e nos auxiliam a aprimorar as respostas do bot. Com isso, os técnicos de campo recebem instruções de manutenção de forma rápida, aumentando a precisão e diminuindo consideravelmente o tempo de consultas.”, ressalta Guilherme Taliba, Líder da área de Inovação onde o Brasoftware Neural foi desenvolvido.

O foco, de acordo com A Geradora, é aumentar a agilidade dos processos, sem deixar de lado o fator humano. “A Inteligência Artificial não vai substituir pessoas, pois ela é um copiloto dos nossos colaboradores. Usamos a solução como um complemento para o aumento da produtividade. Com a ferramenta, passamos a ter uma percepção de respostas em segundos que, antes, levávamos pelo menos 10 minutos para obter. Nossa meta é fazer com que toda A Geradora tenha acesso ao repositório de documentos e de procedimentos na plataforma, por isso, foi estabelecido para o acesso do colaborador um processo de autenticação em várias etapas, que por padrão ajudam a evitar o mau uso”, detalha Adauto Mota Brito, gerente de tecnologia da informação da A Geradora.

O processo como um todo foi muito rápido, com o time da Brasoftware Inovação implementando a solução em apenas dois dias. “A solução pode ser integrada a diversos sistemas, usando dados estruturados e não estruturados, e também pode ser acessível via Microsoft Teams. Também é importante destacar que a Inteligência Artificial na qual o Neural é baseado, foi customizada e disponibilizada dentro do ambiente da a Geradora, utilizando serviços como Azure Open AI, Azure Cognitive Search com busca vetorizada de informações. O provisionamento da IA dentro do ambiente do cliente é uma premissa fundamental para garantir privacidade de dados”, afirma Taliba.