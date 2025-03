Fraudes em apostas online: quais medidas podem ser tomadas pelas empresas?

Segundo estudo publicado pela Research And Markets, no mundo, o setor de apostas e cassinos online deverá atingir a marca de US$ 260 bilhões em receita até 2027. Porém, esse crescimento traz desafios para empresas conceituadas: com o avanço da tecnologia, há maior possibilidade de os fraudadores interferirem na operação e a consequente quebra de confiança por parte dos clientes.

“Assim como é possível jogar e apostar remotamente, os fraudadores também são capazes de realizar golpes em todo o mundo, seja interferindo no processo de recebimento de recompensas ou agindo como um cliente e desviando recursos para contas falsas. Por isso, as empresas precisam investir constantemente em tecnologias antifraude e na verificação de dados de identidade e financeiros”, afirma Thiago Bertacchini, Senior Business Development da Nethone, empresa de soluções digitais para prevenção de fraudes.

Algumas medidas podem ser adotadas pelas empresas para melhorar a situação. São eles:

Autenticação de dois fatores

No ambiente online, principalmente quando se fala em apostas, a implementação de sistemas de autenticação de dois fatores pode ser utilizada em casos arriscados, pois pode agregar maior segurança, exigindo que os clientes forneçam uma verificação secundária de credenciais, além de seu login e senha.

Colaboração com autoridades

Dada a natureza virtual dos cassinos, os fraudadores podem operar escondidos atrás de telas de computador e muitas vezes fora do alcance das autoridades reguladoras. Por isso, é cada vez mais importante que as empresas trabalhem em parceria com as autoridades para fornecer colaboração e informação constante sobre as fraudes mais comuns para que o setor continue a crescer e a ganhar a confiança dos consumidores.

Monitoramento de padrões

Nesse sentido, analisar dados de padrões também é importante em um setor onde apostas suspeitas podem indicar movimentos fraudulentos e incomuns. A tecnologia da Nethone, por exemplo, utiliza Inteligência Artificial e tecnologia proprietária “Know Your USer” para prever e entender o comportamento do consumidor.

Dessa forma, os modelos de inteligência artificial reconhecem transações ou usuários suspeitos e os bloqueiam. A solução da Nethone é eficaz na prevenção de fraudes digitais, sendo uma aliada para as empresas aumentarem a transparência e a segurança da sua carteira de clientes.