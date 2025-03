Galaxy Book4 Series: recursos de segurança e privacidade proporcionam conforto e liberdade para se manter conectado o dia todo

Recém-lançados no Brasil pela Samsung, os Galaxy Book4 Series compõem uma linha de notebooks premium que oferecem performance elevada para atender aos mais recentes recursos de inteligência artificial (IA), telas imersivas para uma experiencia visual única, conectividade facilitada e segurança reforçada com multicamadas de proteção, para que o usuário navegue com conforto e tranquilidade de onde estiver. Saiba mais sobre a principal ferramenta da Samsung para tornar os seus novos notebooks premium ainda mais seguros.

Samsung Knox nos Galaxy Book4 Series

Capaz de oferecer segurança elevada até mesmo contra as ameaças cibernéticas mais modernas e sofisticadas, o Samsung Knox é uma ferramenta desenvolvida pela Samsung para trazer mais segurança e privacidade aos dados dos usuários por meio de uma tripla camada de proteção que conta com um chip de segurança discreto, que permite à ferramenta assegurar o dispositivo contra invasões a partir do momento em que ele é ligado. Além disso, o recurso oferece recuperação automática de dados críticos caso alguma ameaça seja identificada.

O Quick Share1, recurso de compartilhamento rápido do Ecossistema Galaxy, também chega com mais segurança aos Galaxy Book4. Agora com tecnologia blockchain, a ferramenta permite que o usuário defina as opções de privacidade de um arquivo antes de compartilhá-lo. É possível, por exemplo, escolher uma data de expiração para o documento, revogar o acesso do destinatário mesmo após o envio do arquivo e ainda limitar o seu acesso, evitando que seja acessado por terceiros.

Disponibilidade

Os novos notebooks Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro e Galaxy Book4 360 estão disponíveis nas lojas físicas e online da Samsung e nos principais varejistas do país. Todos os modelos estão disponíveis na cor grafite.

O Galaxy Book4 Ultra é oferecido em modelos com tela de 16 polegadas2 e processador Intel® Core™ Ultra 9 ou Intel® Core™ Ultra7, com preço sugerido a partir de R$14.999.

Já o Galaxy Book4 Pro traz uma tela de 14 polegadas2, processador Intel® Core™ Ultra7 e preço sugerido a partir de R$9.999.

1 Quick Share disponível entre dispositivos Galaxy com o seguinte sistema operacional: smartphones e tablets com sistema operacional Android versão 10.0 (Q) e UI 2.1 ou superior e PCs com Windows 10 ou posterior. Requer uma conta Samsung, conexão Wi-Fi e Bluetooh. As ferramentas de pesquisa, conexão e envio requerem que os dispositivos estejam a uma distância que o Bluetooh alcance. O número de dispositivos com os quais o Quick Share pode compartilhar arquivos ao mesmo tempo pode variar dependendo do hardware do chip Wi-Fi do dispositivo de compartilhamento.

2 O tamanho da tela é medido diagonalmente como um retângulo completo, sem considerar os cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados.