Watch Labs se junta à SRT Alliance para expandir negócios no exterior

A Watch Labs, spin-off da Watch Brasil especializada em soluções e tecnologia de streaming, anunciou sua adesão oficial à SRT Alliance. A conquista foi oficializada durante a última NAB Show 2024, em Las Vegas, onde a empresa recebeu o reconhecimento oficial de Peter Maag, inventor da SRT e CSO da Haivision, consolidando seu status como filiada e parceira na evolução contínua deste protocolo de contribuição de streaming de vídeo líder do setor.

“Para uma empresa recém-criada como a Watch Labs, esta é uma conquista significativa que confirma que estamos no caminho certo e que temos muito a oferecer à indústria de streaming, principalmente a parceiros que buscam soluções com qualidade e acessíveis no mercado internacional”, afirma Fillipe Santos, CTO da Watch Labs. “A SRT é um protocolo essencial para garantir a entrega de vídeo de alta qualidade com baixa latência e segurança robusta, e estamos entusiasmados em colaborar com a SRT Alliance para promover essa tecnologia inovadora.”

O Secure Reliable Transport (SRT) é um protocolo projetado para streaming de áudio e vídeo ao vivo com baixíssima latência e alto nível de segurança. Essa estrutura o torna ideal para transmissões de streaming de vídeo pela internet, permitindo que empresas e profissionais transmitam conteúdo de alta qualidade de forma segura e eficiente. Essa adesão representa um importante passo na jornada da Watch Labs para se tornar líder em soluções de streaming de vídeo.

“Estamos muito felizes em receber a Watch Labs na SRT Alliance”, declara Peter Maag. “A Watch Labs é uma empresa promissora, que já conta com o know-how da Watch Brasil, e tem uma equipe talentosa e experiente”, finaliza.