Reconstrução do RS: Associações de Tecnologia participam de audiência com o Ministro Juscelino Filho

As Associações de Provedores Regionais do Brasil participaram de audiência nesta terça-feira, dia 21 de maio, no Ministério das Comunicações (MCOM), na qual reivindicaram ao Ministro Juscelino Filho o apoio do MCOM à reconstrução das redes no Rio Grande do Sul, que foram severamente afetadas pelas recentes catástrofes naturais. A reunião faz parte dos esforços em apoio à Associação de Provedores do Rio Grande do Sul – InternetSul e contou ainda com a participação da Abrint – Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, Apronet, Abramulti, Redetelesul, ASPRO, Associação NEO e TELCOMP.

“Tratamos de alguns pontos importantes, principalmente da ajuda financeira às empresas atingidas para a reconstrução das suas redes, das suas operações por meio do Fundo do Setor de Telecomunicações (FUST) que, historicamente, nunca tinha sido usado para telecomunicações. Agora, nós esperamos que o FUST seja usado nesse contexto em que estamos vivendo. Sentimos que o governo está empenhado nesse assunto, e o nosso objetivo é que este valor seja não reembolsável pura e simplesmente, porque essas empresas foram destruídas, estão em dificuldade e precisam de ajuda nesse momento para que se possa manter os empregos, os compromissos e toda a cadeia econômica que está neste ecossistema. Também abordamos algumas ações para serem trabalhadas junto a outros órgãos reguladores do nosso setor, como Anatel e Aneel”, declara Fábio Badra, presidente da InternetSul, associação que representa os mais de 630 provedores de Internet do RS.

De acordo com Fábio Badra, a essencialidade do serviço de internet, hoje, é praticamente igual a da energia elétrica, por isso, a urgência das associações em resolver a questão junto ao MCTI. “Toda a cadeia produtiva do nosso estado passa em cima de rede banda larga fixa, ou seja, empresas, prefeituras, estabelecimentos comerciais, ou seja, toda a economia gira basicamente em cima de banda larga fixa e fibra óptica. Por isso, viemos até Brasília buscar ajuda”, destacou.

Para Mauricélio Oliveira Junior, presidente da ABRINT, é importante destacar o trabalho dos provedores regionais na recuperação das redes. “São esforços heróicos, mediante o uso de geradores, barcos e jet skis. Os provedores têm mantido as redes operando mesmo em áreas alagadas”, afirmou.

Presidente da Apronet, associação que congrega os provedores de Santa Catarina, estado vizinho ao RS e que tem ajudado de forma efetiva, com esforços de ISPs e outras empresas e organizações, Amílcar Dellagiustina Lago destacou a importância da presença das associações em massa na reunião com o MCOM. “Trouxemos ao Ministro o problema real que ocorre com o Rio Grande do Sul, cobramos iniciativas ágeis e sólidas, e demonstramos força. Estar com todas as entidades presentes na reunião mostrou na prática a força do nosso setor e a preocupação em ajudar na recuperação da conectividade no Estado afetado”, declara Amílcar.

Confira as principais reivindicações apresentadas pelas Associações ao Ministro Juscelino Filho:

Alguma forma de desoneração para as empresas, similar ao que ocorreu durante a pandemia.

Ajuda com folha de pagamento, incluindo suspensão de contratos de trabalho, entre outras medidas.

Financiamentos com juros simbólicos, período de carência e prazo longo para pagamento.

Barreiras para evitar que outras empresas avancem sobre as áreas das PPP’s atingidas e que estão passando por momentos de fragilidade, garantindo que a ajuda e os recursos sejam destinados exclusivamente à reconstrução e recuperação das empresas afetadas.

Atenção total para que todos os recursos cheguem principalmente às micro e pequenas empresas que não têm condições de acesso direto ao FUST e às políticas de desoneração.

Reconhecimento público da importância do setor na conexão do RS e de todo Brasil de forma mais enfática pelo Ministério.

Por meio desta manifestação, a Abrint e demais associações reafirmam seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor de telecomunicações no Brasil, em especial o do Rio Grande do Sul, e enfatiza que aprecia os esforços do MCOM, em parceria com as Associações do setor, no restabelecimento das telecomunicações em solo gaúcho.

Confira nas imagens abaixo dados da pesquisa realizada pela InternetSul com provedores do Rio Grande do Sul, que traz números relacionados aos ISPs do estado: