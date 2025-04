TotalPass lança aplicativo para check-in nas academias parceiras pelo Apple Watch

A TotalPass, solução de bem-estar para o universo corporativo, lançou um aplicativo que permite que os usuários acessem as academias e estúdios utilizando um smartwatch. Além do check-in, a ferramenta possibilita encontrar as academias mais próximas para selecionar a unidade desejada com mais facilidade e rapidez. Com isso, os usuários não vão precisar mais levar o celular para os treinos, por exemplo.

“Escolhemos smartwatches por serem dispositivos que muitas pessoas já possuem e costumam utilizar para treinar, então é uma funcionalidade que tem um bom potencial de alcance e pode melhorar o fluxo de entrada nas recepções”, explica Julio Shnaider Gejer, CPTO Global da companhia. “Além disso, também acompanhamos um movimento em que pessoas preferem deixar o celular em casa na hora de treinar, principalmente em alguns centros urbanos, para se sentirem mais protegidas”, completa.

A novidade faz parte das estratégias da TotalPass de investir em inovação e diferenciação no setor. Uma delas é a própria extensão dessa funcionalidade para smartwatches Android, que está prevista para acontecer nos próximos meses. Atualmente, a ferramenta está disponível para todas as versões do Apple Watch.

Segundo Gejer, a ideia dessa movimentação é lançar mais soluções que ainda não existem no mercado e que podem aprimorar as experiências dos usuários. “O olhar atento para a inovação é um dos pilares para o nosso crescimento e diferenciação. Vemos esse lançamento como fruto dessa visão que já estamos construindo há alguns anos e que vamos desenvolver ainda mais no futuro”, afirma.

O aplicativo para Apple Watch já está disponível para uso com a última atualização, nas mais de 22 mil academias associadas da companhia, localizadas no Brasil e no México. Não há nenhum custo adicional para a sua instalação e configuração.