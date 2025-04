WDC Networks e VaultOne firmam parceria em soluções para cibersegurança

A WDC Networks – empresa de tecnologia que importa, fabrica e distribui suas soluções no Brasil e na Colômbia – firmou parceria com a VaultOne, multinacional especializada em soluções PAM (Privileged Access Management ou gerenciamento de acesso privilegiado). O acordo entre as duas companhias faz parte da estratégia da WDC em ampliar o portfólio de soluções voltadas à área de Segurança da Informação, que já conta com tecnologias em conectividade e MDR/Firewall dos principais players globais do setor, como Sophos, Hillstone e Synopsys.

Segundo o CEO da WDC Networks, Vanderlei Rigarieri, a escolha da VaultOne se deu pela aderência da empresa aos produtos e serviços que a WDC já comercializa, fortalecendo o desenvolvimento de ofertas cada vez mais customizadas e direcionadas às diferentes verticais de mercado. “Hoje em dia quase todos os incidentes cibernéticos começam por falhas no ambiente de rede, que permitem aos cibercriminosos utilizarem senhas e acesso privilegiado de usuários. Dessa forma, equipamentos conectados à rede devem ser submetidos à rigorosas políticas de segurança com o objetivo de mitigar riscos e garantir acesso seguro, monitorado e auditado e as soluções da VaultOne oferecem esse gerenciamento de acesso privilegiado de forma segura e ampla, onde somente os usuários autorizados têm acesso aos dispositivos e sistemas conectados”, comenta.

A parceria com a VaultOne, explica Rigatieri, ainda abre uma série de oportunidades de negócios que podem impulsionar o crescimento e o sucesso de ambas as empresas, oferecendo soluções de segurança cibernética de ponta para companhias que investem em estratégias de integridade e segurança dos dados, buscando manter credibilidade junto aos seus steakholders e estar em dia com as exigências legais. “Soluções de PAM ainda são pouco exploradas por nossos parceiros de negócios, então temos um vasto campo para crescer”, reforça o executivo.

Já para o CEO da VaultOne, Leonardo Cooper, a WDC Networks é um aliado valioso no plano de expansão da marca graças à sua expertise no segmento de Distribuição e uma presença consolidada no mercado, capaz de aumentar a capilaridade das soluções da companhia junto a parceiros no Brasil e em outros países da America Latina.

“Acreditamos que soluções de segurança para gerenciar acesso, privilégios e senhas são indispensáveis para a criação de uma estratégia consistente de proteção de dados, de ativos e de recursos. Sem o controle do usuário, é impossível minimizar riscos e vulnerabilidades. É por isso que investimos no desenvolvimento de tecnologia e mecanismos avançados de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM). Estamos muito felizes e otimistas em anunciar essa parceria de colaboração com a WDC que representa um marco significativo em nossa jornada”, destaca Cooper.