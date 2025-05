Webull lança conta e cartão de débito globais com programa de recompensas e cashback em dólar para brasileiros

A plataforma de investimento digital Webull, acaba de lançar um produto inovador que promete transformar a experiência financeira dos brasileiros: uma conta e um cartão de débito globais com um programa de recompensas e cashback em dólar. Este produto pioneiro no país oferece um programa de recompensas completo disponível no mercado atual, permitindo aos usuários acumular benefícios significativos em suas transações.

“Com o lançamento da Conta Global, buscamos oferecer uma solução integrada e abrangente para nossos clientes brasileiros. Este novo produto permitirá que eles tenham controle dos seus investimentos internacionais e a conta global de forma eficaz, tudo em um único app, e com um cartão de débito internacional que gera recompensas para cada transação realizada”, ressalta Ruben Guerrero, CEO da Webull Brasil e diretor da Webull para a América Latina.

A novidade coloca a Webull à frente de outras empresas que não possuem Programa de Recompensa atrelado ao cartão de débito da conta internacional. Essa inovação vem em um momento oportuno, considerando o aumento significativo no número de brasileiros que estão viajando para o exterior. Dados recentes indicam que o volume de viagens internacionais por parte dos brasileiros cresceu bastante nos últimos anos. “Esse aumento pode ser atribuído a uma combinação de fatores pós-pandemia, que além da demanda reprimida por viagens internacionais, proporcionaram um maior poder de compra e consumo no exterior, e o lançamento de nossa Conta Global vem atender a esta demanda com um benefício inédito para este tipo de produto, que é o programa de recompensas”, enfatiza Ruben.

Conforme os dados fornecidos pela Anac, em março deste ano, quase 2 milhões de viajantes alcançaram voo nesse segmento, representando um crescimento de 20,8% em relação ao mesmo período de 2023, quando 1,5 milhão de pessoas embarcaram para destinos internacionais. Além disso, os gastos dos brasileiros em viagens ao exterior atingiram seu pico em quatro anos, conforme informado pelo Banco Central, totalizando U$$ 14,5 bilhões em 2023. Esse valor representa um aumento de 19,3% em comparação ao ano anterior.

Em parceria com a Mastercard, o cartão de débito é a solução ideal para os brasileiros que viajam ou fazem compras no exterior. O cartão é aceito em mais de 180 países e, além disso, permite realizar transações de débito, enviar remessas de Real para Dólar via PIX 24 horas por dia e fazer saques com total facilidade e segurança. “Nosso objetivo é atrair não apenas investidores, mas também viajantes internacionais, compradores de produtos ao redor do mundo e pessoas que precisam realizar ou receber pagamentos no exterior. Nossa Conta Global foi projetada para atender a essas diversas necessidades, oferecendo uma solução financeira completa e eficiente para um público amplo e variado, com o benefício exclusivo do nosso programa de recompensas e sem taxas de abertura e manutenção.”, detalha Fabio Trevisan, Diretor Associado de Conteúdo LATAM da Webull Brasil.

Com esta nova oferta, a Webull amplia seu portfólio de produtos além dos investimentos, explorando um novo mercado com uma Conta Global que facilita compras e pagamentos no exterior sem a cobrança convencional de IOF nas transações do cartão. Para transferências realizadas via PIX do real para o dólar é cobrado IOF de 1,1%. Através do aplicativo da Webull, os clientes poderão consultar o extrato do seu cartão e acessar sua carteira de investimentos, integrando todas as suas necessidades financeiras em uma única plataforma, com mais praticidade ao usuário.

O processo de solicitação do cartão de débito se dará através do aplicativo Webull. A liberação do cartão nesta fase de pré-lançamento será feita mediante inscrição na lista de espera. O cartão será integrado às principais carteiras digitais (Apple Pay e Google Pay) e virá sem mensalidade ou taxa de manutenção.

Com esse lançamento, a Webull expande seu portfólio, que já inclui investimentos em ações, ETFs, Opções e Conta Remunerada que rende 5% a.a., que é outro grande diferencial da empresa. Agora, os clientes poderão usufruir de serviços bancários digitais no exterior, facilitando viagens e compras online. “Essa conta estará 100% hospedada nos Estados Unidos e possibilitará transações, transferências e outros benefícios de uma conta americana, porém 100% acessível a todos os brasileiros e com atendimento 24h em português”, pontua Fabio.

Cartão Global da Webull: características e benefícios

Programa de Recompensa: acúmulo de pontos por dólar gasto:

Os pontos podem ser trocados por:

Cashback em dólar, permitindo investimento nos Estados Unidos, feito pelo próprio aplicativo da Webull.

Milhas para diversas companhias aéreas nacionais e internacionais.

Vouchers e produtos em lojas parceiras.

Zero Tarifas:

Sem taxa de abertura, manutenção ou anuidade.

Sem taxa para transações realizadas no Brasil ou nos Estados Unidos.

Saques em caixas ATM sem cobrança da taxa. (disponibilidade de acordo com a rede de parceiros bancários americanos).

Transferências do Brasil para os Estados Unidos por meio do PIX, garantindo rapidez e eficiência.

E mais: