TIVIT lança plataforma de IoT integrada a serviços de nuvem e AI

Até 2025, existirão mais de 23 bilhões de conexões em Internet das Coisas (IoT), um aumento de 52,3% em comparação com 15,1 bilhões em 2021, de acordo com um relatório recente da GSMA, organização industrial que representa os operadores de redes de telefonia móvel em todo o mundo.

A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interligados que aproveitam a Internet para capturar e processar continuamente dados e análises de objetos físicos. À medida que a adoção da IoT aumenta e se torna mais integrada, espera-se que as cadeias de abastecimento globais colham grandes benefícios. Por exemplo, os dispositivos IoT criam vários pontos de interação ao longo das cadeias de fornecimento que oferecem coleta avançada de dados, automação de fábrica, rastreamento de remessas por GPS e comunicação aprimorada entre máquinas e pessoas.

O setor de Tecnologia da Informação no Brasil alcançou um marco significativo em 2023, com investimentos totalizando 50 bilhões de dólares, posicionando o país novamente entre os dez maiores investidores globais do segmento, conforme revelado pelo estudo da International Data Group (IDC). A pesquisa também projeta que até o final de 2024, metade das empresas brasileiras estarão em estágios de planejamento ou prova de conceito para implementações de Internet das Coisas (IoT).

As organizações têm percebido oportunidades de negócios proporcionadas pelo uso de dispositivos IoT, como a capacidade de monitorar processos em tempo real, gerar maior produtividade com redução do trabalho manual, detectar riscos e problemas de forma preventiva, aumentar a coleta de dados relevantes da operação, prever riscos para a força de trabalho e até mesmo melhorar a experiência dos seus clientes. Neste contexto, a TIVIT, multinacional brasileira que conecta tecnologia para um mundo melhor, apresenta ao mercado a TIVIT Smart Tracking. Esta nova solução combina tecnologias de IoT, serviços de nuvem e inteligência artificial para oferecer visão e monitoramento em tempo real de pessoas e ativos dentro das empresas.

“Há uma crescente demanda por soluções personalizáveis que se adaptem às necessidades específicas de cada setor. A TIVIT Smart Tracking não apenas assegura conformidade regulatória e padrões elevados de segurança, mas também promove uma operação interconectada automaticamente com maior visibilidade instantânea, mais eficiente e segura para nossos clientes”, afirma Helenice Oliveira, Diretora de IoT, ECM e EDI da TIVIT.

Além de sua adaptabilidade a diversos setores industriais, como saúde, varejo, agroindústria, química, petróleo e gás, serviços públicos e logística, a TIVIT Smart Tracking pode ser implementada em uma variedade de ambientes, incluindo fábricas, armazéns, portos, aeroportos e hospitais. A solução não apenas localiza ativos e pessoas, mas também oferece dashboards personalizados, alertas de segurança, acompanhamento de processos, mitigação de riscos trabalhistas e prevenção de acidentes de trabalho.

Segundo Phillipe Calixto, BDM de IoT da TIVIT, a solução utiliza várias tecnologias avançadas para atender as diferentes necessidades do mercado: “Em geral, as mais utilizadas são as tags RFID (Identificação por Radiofrequência), BLE (Bluetooth Low Energy), UWB (Ultra Wideband) e receptores IoT. Elas podem ser tanto ativas quanto passivas, sendo escolhidas de acordo com a aplicação específica”, diz.

Um exemplo notável de implementação da tecnologia é a solução desenvolvida para um dos maiores frigoríficos do mundo, que gerencia os períodos de pausa térmica de 16 mil funcionários em seis fábricas no Brasil. A TIVIT foi escolhida para enfrentar o desafio de garantir que os colaboradores cumprissem os intervalos necessários dentro das câmaras frias, respeitando os direitos trabalhistas e preservando a saúde dos trabalhadores.

Para atender a essa necessidade, a TIVIT implementou uma solução completa de IoT, incluindo 75 portais de monitoramento, 16 mil crachás com tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) e uma plataforma na nuvem para análise de dados em tempo real. Esta solução monitora o tempo de permanência dos funcionários em áreas frias, otimizando a coordenação das equipes e garantindo a segurança e bem-estar dos colaboradores, o que resultou em uma significativa redução de acidentes e reclamações trabalhistas.

Embora a IoT tenha o poder de transformar as cadeias de suprimento e de operações, o seu sucesso dependerá da tecnologia de computação em nuvem. Isso ocorre porque os dispositivos IoT devem ser capazes de se conectar e enviar informações para a nuvem em um local centralizado que permita que os dispositivos se comuniquem rapidamente entre si.

“Instalamos gateways em toda a fábrica para facilitar a comunicação entre dispositivos BLE, redes, servidores e a nuvem. Isso nos permite monitorar instantaneamente a entrada e saída dos funcionários das áreas frias”, acrescenta Calixto.

A TIVIT Smart Tracking não apenas demonstra a integração de tecnologias avançadas, mas também reflete o compromisso da TIVIT com a inovação e a sustentabilidade ESG (ambiental, social e de governança). Esta solução oferece às empresas uma ferramenta poderosa para melhorar a gestão de ativos e colaboradores, garantindo ambientes de trabalho mais seguros e eficientes, ao mesmo tempo em que otimiza operações e reduz custos relacionados a falhas e acidentes.