Vendas 24/7: Veja dicas para escolher o melhor VPS para sua loja virtual

Para quem tem uma loja online, garantir que ela esteja sempre acessível é fundamental. Afinal, uma das principais vantagens dessas plataformas é estar aberta 24 horas por dia, pronta para atender clientes a qualquer momento, não é mesmo­?

No entanto, manter um site em funcionamento depende de vários aspectos técnicos, como a escolha da hospedagem. Felizmente, hoje em dia, existem várias alternativas disponíveis para esse serviço. Nesse artigo, vamos falar sobre uma que está ganhando muita popularidade no Brasil: o vps brasil, ou Servidor Virtual Privado.

O que é exatamente um VPS?

Um VPS é um tipo de serviço de hospedagem para sites fornecido por um provedor de hospedagem na internet, com recursos dedicados e exclusivos.

O VPS funciona como um servidor dedicado dentro de um servidor físico maior, permitindo aos usuários terem seu próprio espaço enquanto compartilham o hardware com vários outros usuários, sem afetá-los.

Assim, o VPS é como uma ponte entre a hospedagem compartilhada e a dedicada.

Ele oferece uma solução equilibrada que proporciona os mesmos benefícios de recursos dedicados e maior flexibilidade e desempenho do que a hospedagem compartilhada (menos risco de ficar offline), a um preço bem mais acessível do que servidores dedicados.

O que considerar na hora de escolher a hospedagem VPS?

Caso esteja considerando a migração de seu site para uma hospedagem VPS, saiba que existem vários fatores que podem influenciar a escolha. Então, antes de tomar a decisão final, confira abaixo alguns pontos importantes a serem considerados:

Sistema operacional

O sistema operacional é um dos fatores mais importantes na hora de escolher o provedor de hospedagem certo, já que é fundamental garantir que todas as aplicações sejam compatíveis com o sistema operacional do VPS.

A maioria dos servidores VPS usa Linux devido à sua estabilidade e custo-benefício. No entanto, também existem servidores Windows disponíveis para aplicações específicas que exigem um ambiente Microsoft.

Escalabilidade

Para os empreendedores sazonais ou que costumam ter picos inesperados de tráfego no seu site, a escolha de um provedor de hospedagem VPS que ofereça fácil escalabilidade de recursos é essencial.

A escalabilidade é um termo utilizado para se referir à capacidade do sistema de lidar com um aumento na demanda sem tempo de inatividade significativo. Ou seja, a capacidade do sistema de se adaptar de acordo com as necessidades do negócio sem comprometer o desempenho.

Preço

Geralmente, o preço é do serviço é determinado pela potência da CPU, a quantidade de RAM e o espaço de armazenamento disponível.

Considere seu orçamento e compare os preços de diferentes planos de VPS. Embora o custo seja um elemento importante na hora da escolha, certifique-se de procurar os recursos e o desempenho que precisa para encontrar o melhor valor para seu investimento, que em alguns casos, pode ser alto.

Segurança

A segurança é uma das principais preocupações para qualquer loja online que lide com dados sensíveis. Verifique que o provedor de hospedagem VPS tenha políticas de segurança em vigor, incluindo backups regulares, firewalls, proteção contra DDoS e protocolos de acesso seguro.

Desempenho

Nem todas as CPUs virtuais têm a mesma potência. Verifique de que o provedor de hospedagem use um hardware atualizado. Compare opções e faça seus próprios testes. A velocidade do seu site dependerá significativamente do desempenho da plataforma de hospedagem.

Uptime

O termo uptime faz referência ao tempo que o servidor está funcionando sem interrupções. Embora nenhum serviço possa garantir 100% de uptime devido a falhas ocasionais do sistema ou atualizações de software, provedores de VPS confiáveis oferecerão pelo menos uma garantia de 99,9% de uptime.

Migração

Se quiser migrar de seu provedor atual para um novo, certifique-se de entender o processo de migração. Muitos provedores podem ajudar com isso, mas não fique com dúvidas sobre o custo e o tempo necessário para concluir a migração.

Suporte

Como mencionado, problemas e dúvidas são inevitáveis. Por isso, é essencial escolher um provedor que possua um sistema de suporte ao cliente eficiente, com profissionais disponíveis para ajudá-lo através de diferentes canais como chat ao vivo e e-mail.

Escolha o melhor VPS e garanta já seu espaço na internet

Como mencionado, os servidores VPS oferecem o equilíbrio perfeito entre hospedagem compartilhada e dedicada. Eles são muito mais baratos do que servidores dedicados, mas oferecem desempenho, controle e flexibilidade semelhantes.

Isso faz do VPS uma excelente solução para donos de lojas online, com sites com tráfego médio a alto, para fazer suas empresas estarem sempre ativas no mundo virtual e oferecer um ambiente seguro para seus clientes.