Bity lança Biscoint Monitor, ferramenta gratuita para análise do mercado cripto brasileiro

A corretora de criptomoedas Bity acaba de lançar o Biscoint Monitor, uma nova ferramenta gratuita que visa oferecer uma análise detalhada do mercado cripto brasileiro. A plataforma, desenvolvida com base nos dados do Biscoint.io, um comparador de preços que fornece informações abrangentes sobre os principais ativos digitais, como Bitcoin, Ethereum e USDT, é acessível gratuitamente no link monitor.biscoint.io.

Imagem da tela “Volume por Exchange” que mostra o volume negociado e o market-share de cada corretora

O Biscoint Monitor é uma plataforma interativa e personalizável, permitindo que os usuários filtrem e ajustem as informações de acordo com suas necessidades específicas. Entre as funcionalidades oferecidas, destaca-se o Gráfico Histórico de Preços, que traz uma visão de longo prazo do movimento de preços de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e USDT, permitindo uma análise aprofundada das tendências do mercado.

Além disso, a plataforma oferece Relatórios Mensais detalhados, com dados sobre os preços de abertura, fechamento e médio das principais criptomoedas nas exchanges brasileiras. Esses relatórios incluem ainda o Volume Total negociado no Brasil, com comparações em relação ao mês anterior, e uma análise da fatia de mercado de cada exchange, permitindo uma visão clara do desempenho relativo de cada plataforma.

O Biscoint Monitor foi projetado para atender a diferentes segmentos da comunidade cripto. Traders e investidores podem utilizar os dados oferecidos para tomar decisões mais informadas e identificar oportunidades de mercado. Profissionais de exchanges têm à disposição ferramentas para avaliar o desempenho de suas plataformas em relação à concorrência. Blogueiros, influenciadores e jornalistas encontram no Biscoint Monitor uma fonte confiável e atualizada de informações para criar conteúdo e reportagens com maior precisão.

Segundo Ney Pimenta, CEO da Bity, a criação do Biscoint Monitor atende a uma demanda por informações mais completas sobre o mercado. “Já utilizamos os dados do Biscoint para nossos relatórios mensais, mas percebemos a necessidade de um dashboard mais completo, acessível a toda a comunidade”, explica Pimenta.

Entre as principais funcionalidades do Biscoint Monitor, destaca-se o Gráfico Histórico de Preços, que oferece uma visão de longo prazo das flutuações de preço de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e USDT. Essa funcionalidade permite que os usuários analisem as tendências do mercado ao longo do tempo, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões.

Outra característica importante é o conjunto de relatórios mensais, que inclui:

Preços de Abertura, Fechamento e Médio: Informações detalhadas sobre os preços de BTC, ETH e USDT nas principais exchanges brasileiras.

Volume Total: Dados sobre o volume total de negociações dessas criptomoedas no Brasil, com comparações em relação ao mês anterior.

Volume por Exchange e Fatia de Mercado (Market Share): Análises que permitem comparar o desempenho relativo das exchanges e entender melhor a distribuição do mercado.

Ainda conforme Pimenta, a educação e a transparência são cruciais para o mercado cripto brasileiro. “Muitos ainda não perceberam que o BTC movimentou cerca de R$3,7 bilhões no mês passado. Nosso objetivo é fornecer informações detalhadas e precisas para que traders e jornalistas possam tomar decisões mais informadas”, ressalta o executivo.

Nesse sentido, para a Bity, o Biscoint Monitor é considerado um avanço significativo para o fortalecimento do ecossistema cripto no Brasil. “A ferramenta deve servir como pilar no acesso gratuito a dados detalhados e transparentes, permitindo que os usuários realizem análises mais precisas e comparem as exchanges brasileiras com maior clareza”, destaca Pimenta.

Além do Biscoint Monitor, a Bity disponibiliza outras plataformas, como o comparador de preços Biscoint.io, o site Bitypreço e o aplicativo Bitybank, que visam apoiar o desenvolvimento e a inovação no mercado cripto brasileiro. Para mais informações, acesse monitor.biscoint.io.